Iohannis, la finalul vizitei la un centru de vaccinare anti-COVID: Mergeti la vot, ca sa nu patim ca in 2016, cand printr-o prezenta scazuta a castigat PSD!

Presedintele a subliniat ca sondajele indica PNL drept castigator al alegerilor parlamentare de duminica si ca si el isi doreste ca PNL sa castige, dar ca alegerile se castiga la urne."Este usor de observat ca in ultimele zile tot mai des auzim despre sondaje, toata lumea, toate partidele prezinta sondaje. Intr-un fel este bine, cam in toate sondajele castigator e dat PNL, ceea ce este un lucru bun. Si eu imi doresc sa castige PNL, dar dati-mi voie sa va spun, dragi romani, alegerile nu se castiga in sondaje, alegerile se castiga la urne. Alegerile se castiga prin vot. Asadar va rog sa mergeti si sa votati.Este extrem, extrem de important. Ati fost alaturi de mine in 2019, in primavara la referendum si am reusit sa oprim ciopartirea legilor justitiei. Ati fost alaturi de mine la alegerile prezidentiale si dragi romani mergeti la vot, ca sa nu patim ca in decembrie 2016, cand printr-o prezenta scazuta la vot, a castigat PSD-ul si a urmat cosmarul de ani de zile in care PSD-ul si-a batut joc de justitie, de institutiile publice. Asa ceva nu ne mai dorim. In consecinta mergeti la vot. Votati echipa cu care vom reconstrui Romania, votati pentru Romania normala", a afirmat Iohannis.PNL inregistreaza in luna noiembrie 28,5% din intentiile de vot la alegerile parlamentare, in scadere fata de 32,6% din voturi in octombrie, iar PSD are 23,6%, in crestere fata de luna precedenta, cand era creditat cu 21,7%, releva Eurobarometrul Europa FM realizat de IMAS si prezentat miercuri.