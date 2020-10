Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, demis din functie de Ciolacu dupa rezultatele slabe de la alegerile locale

La PSD Alba, in locul deputatului Ioan Dirzu a fost desemnat interimar europarlamentarul Victor Negrescu , cel care ar urma sa coordoneze si campania pentru alegerile parlamentare.Ioan Dirzu a fost desemnat de organizatia judeteana ca si candidat pe primul loc pe lista de la Camera Deputatilor, singurul care este eligibil suta la suta. Pe locul doi apare Nicolae Luca, nepot al fostului presedinte . La Senat , primul loc este ocupat de consilierul judetean Calin Maties. Listele PSD Alba nu au fost validate de conducerea centrala a partidului.Schimbarea liderului PSD Alba vine dupa rezultatele slabe la alegerile locale. La votul politic, cel pentru Consiliul Judetean, PSD a obtinut doar 16,6%, la mare distanta de PNL , care a castigat cu 51,03%."Astazi, conducerea nationala a Partidului Social Democrat mi-a propus sa coordonez, interimar, procesul de reconstructie a organizatiei din judetul Alba. Nu am vizat aceasta functie, dar inteleg miza momentului pentru partidul nostru. Acest proces nu poate fi realizat singur, de aceea este nevoie de sprijinul tuturor colegilor mei, mai noi sau mai vechi in partid , si sper ca impreuna cu ei sa construim noul PSD.Social democratia are o traditie in judetul Alba iar guvernarile Partidului Social Democrat au adus judetului Alba cele mai importante investitii din ultimii 30 de ani. Trebuie sa continuam acest drum si sa discutam cu cetatenii pentru a le explica ce dorim sa facem pentru viitorul frumosului nostru judet. In aceasta noua directie este loc pentru toata lumea. Domnul deputat Ioan Dirzu este un om si mai ales un prieten care a facut tot ce a putut pentru organizatia noastra. Sunt social democrat de la 18 ani, implicandu-ma activ in politica, iar din 2009 am deveni membru al organizatiei PSD Alba", a scris Victor Negrescu pe Facebook