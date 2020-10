Mai multi lideri PSD Timis au demisionat din functii, dupa ce au obtinut scoruri slabe la alegerile locale

"Saptamana viitoare se va gasi o solutie privind preluarea interimara a conducerii Organizatiei din Lugoj pana se vor organiza acolo alegeri, dupa ce presedintele acesteia, Francisc Boldea, primar in exercitiu, a pierdut alegerile", a afirmat Simonis, intr-o conferinta de presa.El a spus ca au mai demisionat Ramona Olteanu din functia de vicepresedinte al filialei, dar si din partid, si Romanita Jumanca din functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social Democrate Timis."Presedintele PSD Timisoara, Florica Birsasteanu, a demisionat din functie ieri, fara a avea legatura cu rezultatul alegerilor. El voia inca de dinainte de campania electorala sa demisioneze, dar a ramas la insistentele mele. El ramane in continuare vicepresedinte al PSD Timis. Astazi Biroul Politic Judetean l-a validat ca interimar pe Mihai Ritivoiu", a afirmat Simonis.Alfred Simonis le-a transmis partidelor de dreapta, care au castigat alegerile, sa treaca la treaba "lasand greaua mostenire" si certurile pentru impunerea viceprimarilor."Le cerem celor doua partide () care 'sunt condamnate' sa faca majoritatea in consiliul local si cel judetean sa vina urgent cu doua propuneri de viceprimar si doua de vicepresedinti astfel incat dupa ce se incheie sarbatoarea, care se pare ca nu se mai incheie, sa inceapa sa lucreze pentru Timisoara si pentru judet", a sustinut Simonis.