Marcel Ciolacu: "Nu exista nicio sansa ca motiunea sa nu fie cumva votata pana in data de 27 septembrie"

"Nu exista nicio sansa ca motiunea sa nu fie cumva votata pana in data de 27 septembrie", a afirmat Marcel Ciolacu vineri la sediul PSD.Intrebat daca nu cumva exista un risc de neconstitutionalitate daca motiunea de cenzura depusa si citita intr-o sesiune extraordinara va fi votata intr-o sesiune ordinara, respectiv dupa data de 1 septembrie, Ciolacu a raspuns: "Nu e nicio problema. Nu am vazut nicio problema in Constitutie care sa explice asa ceva".Referitori la afirmatiile fostului presedinte al CCR Augustin Zegrean potrivit carora ingurul lucru pe care il cere Constitutia este ca motiunea sa fie votata in aceeasi sesiune in care a fost depusa, liderul interimar al PSD a spus: "Si sa fie cvorum. Unde scrie? Ce Constitutie. Nu vreau sa intru intr-o disputa cu absolut nimeni. Cred ca CCR ne va lamuri".Augustin Zegrean a precizat, joi la Digi 24, ca in maxim trei zile de la citirea motiunii in Parlament ar trebui sa fie si votul acesteia."Aici lucrurile sunt cat se poate de clare, nu au decat sa deschida Constutia si sa vada ca scrie ca motiunea se dezbate, inseamna ca se vorbeste despre ea si se voteaza in 3 zile de la data prezentarii in fata Camerelor reunite ale Parlamentului. Astazi a fost prezentata, de astazi in maxim 3 zile trebuie votata", a explicat Zegrean. Lucian Romascanu a declarat ca, in prezent, sunt negocieri cu toate grupurile parlamentare pentru motiunea de cenzura, iar marti cel mai probabil va fi anuntata data votului pentru motiune. El a adaugat ca PSD isi doresc ca votul sa aiba loc cat mai repede cu putinta.Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care vor fi sustinute opiniile la CCR va fi decis la o data ulterioara, arata anuntul institutiei.Guvernul a depus vineri, la Curtea Constitutionala, sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Guvern-Parlament in legatura cu motiunea de cenzura initiata de PSD si prezentata deja in Parlament in urma cu o zi.Seful Cancelariei premierului Ionel Danca a cerut PSD sa astepte decizia Curtii inainte de a stabili data votului la motiune.Guvernul reclama, in sesizare, depunerea motiunii de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului, cat si convocarea unei sesiuni extraordinare avand ca obiect numai prezentarea motiunii de cenzura, precum si incalcarea Constitutiei prin fragmentarea procedurii motiunii de cenzura in mai multe sesiuni parlamentare.