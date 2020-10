Medicul Rafila va fi candidat PSD la alegerile parlamentare. Ciolacu: Parlamentul are nevoie de specialisti pentru a face legislatia pentru lupta cu pandemia

"Asa cum v-am promis si dvs si colegilor mei si simpatizantilor PSD, de cand am preluat functia de presedinte al PSD, am spus foarte clar ca partidul trebuie sa se deschida, in primul si primul rand pentru specialistii din prima linie deja cunoscuti atat pe plan national, cat si international. Azi as dor sa multumesc dl doctor Rafila ca s-a alaturat echipei noastre. Lupta cu pandemia este una de durata, atunci Romania si romanii si Parlamentul au nevoie de specialisti in parlament pentru a face legislatia pentru aceasta lupta cu pandemia.E a doua zi cu o raportare de peste 4.000 de infectari. E clar ca Guvernul nu gestioneaza aceasta pandemie. De cele mia multe ori cauta scuze sau vinovati. Ma uitam azi la televizor ca ministrul Sanatatii si de Interne taiau o panglica la un spital oncologic, foarte bine ca s-a facut acest spital. Dar cu totul si cu totul sunt altele problemele romanilor si nu taierile de panglici. Oameni precum doctorul Rafila trebuie sa se regaseasca in viitorul Parlament al Romaniei. Domnule Rafila sunt convins ca veti face ceea ce trebuie in Parlament", a afirmat Marcel Ciolacu, joi intr-o conferinta de presa."Ii multumesc domnului presedinte Ciolacu pentru incredere. A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar avand o cariera adiministrativa in spate, am considerat ca pot sa ajut aceasta tara, impreuna cu alte colegi, incat sa putem sa avem o legislatie in domeniul sanatatii care sa faca posibil un deziderat pe care noi nu l-am atins. accesul la servicii de sanatate", a adaugat Alexandru Rafila.Medicul a completat ca este un cunoscator al PSD. "Nu il cunosc demult pe domnul presedinte Ciolacu si a fost o intalnire deschisa, sincera, fara conditii. Un lucru care m-a determinat sa faca acest pas. Eu mai intai sunt medic si voi respecta intotdeauna lucrurile care tin de constiinta mea profesionala si in al doilea rand voi fi membru al PSD. Dl Ciolacu a inteles asta si m-a incurajat sa am aceasta atitudine. De ce PSD? Pentru ca dupa aceasta propunere si dupa aceasta discutie care mi s-a parut nu numai sincera, dar una care schimba mentalitatea in politica romaneasca, nu am primit o alta propunere in acest sens. Nu cred ca apartenenta la un partid politic trebuie sa fie considerata o vina. Pana la urma, cred ca daca suntem seriosi putem sa realizam lucruri impreuna", a declarat Alexandru Rafila.Intrebat daca exista vreun conflict cu faptul ca va fi in PSD si reprezentat al Romaniei la OMS, Rafila a raspuns: "Eu am avut doua mandate. Am avut un mandat de membru in biroul OMS pentru Europa. Mandatul a fost 2014-2017. In momentul de fata sunt membru in comitetul executiv al OMS din partea Romaniei si se va termina in mai anul viitor. Este adevarat ca alte tari sunt reprezentate in comitetul executiv de ministrii Sanatatii, dar lucrurile acestea se intampla pentru persoane din alte zone. In Europa pot fi oameni care cunosc foarte bine administratia publica. Nu are nicio legatura privind apartenenta la un partid politic. Deci nu e niciun conflict. Sigur daca doreste ministrul Sanatatii sa reprezinte, se poate".Chestionat daca a discutat cu Gabriela Firea cea care va deschide lista PSD la Senat, pe Bucuresti, Rafila a replicat: "Cu doamna Gabriela Firea nu am avut o discutie. Urmeaza sa semnez adeziunea la partid si bineinteles am avut o discutie lamuritoare cu domnul presedinte Ciolacu in aceasta seara".