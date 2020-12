Negocierile pentru functiile de conducere din Parlament sunt in blocaj. Romascanu (PSD): "E foarte posibil sa nu avem foarte curand Guvern"

"Din pacate, suntem in situatia in care a trebuit sa intrerupem acele negocieri , pentru ca exista o abordare deosebit de inflexibila pe anumite subiecte si situatia PSD, aceea de castigator al alegerilor, merita un tratament corect din partea colegilor de negociere. Suntem in acest moment intr-o situatie de blocaj, asteptam o reactie din partea echipelor de negociere ale coalitiei de dreapta, sa reusim sa iesim din acest impas pentru binele tuturor. Daca nu, e foarte posibil sa nu avem foarte curand acest Guvern", a spus Romascanu, la Palatul Parlamentului.El a spus si ce se intampla daca nu se ajunge la un consens. "Este foarte posibil sa avem o prelungire a perioadei pana la care se va adopta raportul comisiei de validare. Dupa numaratoarea noastra, exact in ziua de Craciun", a aratat Romascanu. Varianta in care juramantul nu va fi depus nu este luata in calcul in acest moment."Exista cinci zile, conform regulamentului, aceste cinci zile pana la adoptarea raportului comisiei de validare, pica in ziua de Craciun, urmeaza sambata, duminica. Lucrurile trebuie transate in acest moment de catre conducerile celor doua Camere, conducerile asigurate de catre decanii de varsta, care vor transmite cum se va derula programul in continuare", a mentionat acesta.Senatorul PSD a afirmat ca regulamentul mentioneaza ca parlamentarii depun juramantul dupa cinci zile de la finalizarea raportului Comisiei de validare."Regulamentul spune ca se depune juramantul la cinci zile dupa validarea in Comisia de validare, votul se face la cinci zile dupa emitere. In momentul de fata, prin consens, au fost voturi anticipate, anterioare celor cinci zile de-a lungul istoriei parlamentare, dar la litera regulamentului spune cinci zile, in a cincea zi. Daca nu exista consens intre liderii de grupuri, trebuie sa respectam regulamentul", a conchis Romascanu.