Olguta Vasilescu anunta trecerea a 400 de membri ai PRO Romania Craiova la PSD

"Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat sa ne bucure extraordinar de mult. Nu este un lucru gandit pentru aceasta campanie electorala, dimpotriva, discutiile au inceput imediat dupa alegerile locale, cand, desi am fost adversari politici, am constatat ca au fost foarte multe proiecte pe care le-am promis impreuna cetatenilor Craiovei. Promisiunea mea este ca proiectele PRO Romania facute craiovenilor in campania electorala vor fi si rezolvate in urmatorii patru ani", a spus primarul Olguta Vasilescu.La randul sau, Catalin Resceanu, fostul presedinte al PRO Romania Craiova, a afirmat ca organizatia a trecut la PSD pentru ca le-au promis oamenilor ca vor ajuta Craiova sa se dezvolte, sa ajunga un oras european."Am promis in campanie mai multe proiecte pentru smart city, pentru green city, un spital de pediatrie si ne dorim ca impreuna cu primarul Craiovei si cu echipa de la primarie sa implementam aceste proiecte si sa ajutam cu tot ce putem. Suntem o echipa de tineri, o echipa de profesionisti, avem in echipa noastra foarte multi IT-isti, ingineri, care pot duce acest oras la un nivel cat mai dezvoltat", a spus Resceanu.Acesta a mai afirmat ca membrii organizatiei PRO Romania au decis sa faca acest pas pentru ca si-au dat seama ca singura modalitate prin care ar putea contribui la dezvoltarea orasului ar fi sa se alature unui partid de stanga.Despre o eventuala discutie cu presedintele PRO Romania Dolj, Florinel Stancu, Resceanu a afirmat: "Domnul Stancu are un singur interes - sa ajunga deputat". Catalin Resceanu a fost si membru PNL si a mai facut parte din echipa Olgutei Vasilescu la Primaria Craiova in 2012, cand aceasta a castigat primul mandat candidand din partea USL.