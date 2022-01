Opinie politica: Congresul 2.0

Decizia Comitetului Executiv National al PSD, prin care a invalidat candidaturile senatorilor Serban Nicolae si Daniel Savu la functia de presedinte al partidului, muta oarecum atentia spectatorului politic catre cea de-a doua zi a congresului, 18 octombrie, cand se vor alege ceilalti membri ai conducerii social-democrate.

Prin urmare, rezultatul votului din 11 octombrie este cunoscut, Liviu Dragnea devenind presedintele de iure al PSD pentru urmatorul ciclu electoral intern.

Ramane insa importanta data de 11 octombrie, intrucat liderul interimar de acum, confirmat atunci, va trasa directiile principale ale mandatului si ale echipei sale. Intre prioritatile pe care domnul Dragnea si le-a stabilit deja, doua sunt, in opinia mea, de retinut.

Prima, aceea a cautarii formulelor ideologice precise, care sa genereze incredere si care sa transforme PSD-ul intr-o zona politica si de dezbatere in care sa intalnim curente si opinii ale tuturor oamenilor de stanga, de la "nostalgici" si socialisti la cei care imbratiseaza modelul social-democratiei occidentale.

Ads

Cea de-a doua prioritate o constituie dorinta expresa a lui Liviu Dragnea ca membrii conducerii PSD, OFSD, TSD sa nu se manifeste ca lideri excentrici, autoritari, charismatici, ci ca manageri ai unui echipe puternice, capabili sa ofere raspunsuri si solutii in functie de specificitatea domeniului de care raspund.

Spuneam ca atentia electorilor social-democrati, ca si aceea a specialistilor in comunicare, politologilor si a jurnalistilor, se va indrepta catre ziua de 18 octombrie, moment la care se vor alege ceilalti membri ai conducerii principalului partid din Romania.

Mi s-ar parea mai mult decat salutara o decizie a delegatilor la Congresul PSD de a-i sustine pe domnii Savu si Nicolae pentru o functie in Biroul Permanent. Ar fi o decizie corecta si echilibrata, care ar permite partidului sa beneficieze de expertiza profesionala si politica a celor doi senatori.

Ads

In alta ordine de idei, 18 octombrie poate reprezenta pentru Partidul Social Democrat un nou inceput, o etapa in care oamenii cu state vechi in politica si administratie vor fi pusi la aceeasi masa cu reprezentantii noului val.

O etapa noua, fara insa ca aceasta sa insemne un inceput continuu si permanent, ci o continuare a ceea ce a fost bun in istoria formatiunii politice si - de ce nu? - a ceea ce a fost bun in istoria Stangii moderne internationale.

Astept rezultatele Congresului PSD din 11 si 18 octombrie, cu increderea ca intre noii membri ai Biroului Permanent se vor afla si politicieni tineri, care vor aduce un plus de valoare Stangii romanesti.

Andrei Tinu este cadru didactic al Universitatii "Titu Maiorescu" din Bucuresti, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, vicepresedinte al Tineretului Social Democrat si autorul cartii "Scinteia de la Praga" (Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2015, 450 pp.).

Ads