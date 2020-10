Orban: Cum sa ne ducem cu bugetul in acest Parlament? Nu ati vazut ce au facut cu ordonanta pentru rectificare? Au facut-o praf. PSD duce Romania in faliment

"Cum sa ne ducem cu bugetul in actualul Parlament? Nu ati vazut ce au facut cu ordonanta pentru rectificare? Au facut-o praf. PSD duce Romania in faliment. Daca mai insista cu aceste aberatii economice ne vor retrograda agentiile de rating, companiile si cetatenii se vor imprumuta cu dobanzi din ce in ce mai mari. Veniturile vor scadea, pentru ca scaderea capacitatii de imprumut a companiilor, scaderea interesului investitorilor va reduce in cele din urma veniturile bugetului", a afirmat Ludovic Orban duminica seara la Romania Tv.Ministrul Finantelor Florin Citu a anuntat miercuri ca va mai exista o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. el a mai afirmat ca fara criza din sanatate, deficitul bugetar ar fi fost de 1,93%, in prezent fiind de 5,18% din PIB. El a dat asigurari ca nu vor creste taxele si nici dobanzile, pentru a mentine un echilibru al bugetului.In ceea ce priveste deficitul bugetar, care a ajuns in primele opt luni la 5,18% din PIB, adica 54,77 miliarde lei, Citu spune ca, fara criza din sanatate, ar fi fost de 1,93% din PIB.Pe 23 septembrie, Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in plenul reunit de marti proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara in forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%.Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va sesiza CCR in legatura cu proiectele care aproba rectificarea bugetara in forma adoptata de Legislativ.Guvernul a stabilit, printr-o hotarare ca alegerile parlamentare sa aiba loc pe 6 decembrie, insa dupa ce CCR a decis ca este constitutional ca Parlamentul sa decida data alegerilor, deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Senat , in procedura de urgenta, un proiect care propune ca scrutinul sa aiba loc pe 14 martie.