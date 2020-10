Orban, despre intrarea in PSD a lui Alexandru Rafila: S-a schimbat cu ceva PSD? Cu o floare nu se face primavara

"S-a schimbat cu ceva PSD? Cu o floare nu se face primavara", a afirmat, joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban, intrebat despre intrarea in PSD a lui Alexandru Rafila.Premierul a precizat ca nu cunoaste abilitatile politice ale medicului Rafila, dar "locul domnului Rafila nu este in PSD".Orban a mai afirmat ca Alexandru Rafila reprezinta Romania in OMS si face parte din grupul expertilor care fac recomandari pentru limitarea pandemiei: "In fond, e decizia fiecarui om, oamenii vor judeca, in fond PSD ramane un partid retrograd". Marcel Ciolacu a anuntat ca Alexandru Rafila s-a alaturat echipei de candidati ai PSD la alegerile parlamentare.