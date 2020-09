Orban, despre posibila amanare a alegerilor locale: Sunt pasarele scoase de cei de la PSD. Sigur le este frica de alegeri, pentru ca le vor pierde

"Despre amanarea alegerilor? Sigur ca astea sunt pasarele scoase de cei de la PSD. Sigur le este frica de alegeri, pentru ca le vor pierde. Lumea s-a saturat de subdezvoltare, de scandal. Lumea are nevoie de proiecte, de investitii, de incredere in capacitatea guvernantilor de a asigura o dezvoltare rapida", a afirmat Ludovic Orban, intrebat vineri la Halanga, comuna Izvoru Barzii, cum comenteaza faptul ca PSD insista cu amanarea alegerilor si daca nu incepe scoala trebuie amanare localele.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat, intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Falticeni ca, in cazul in care Guvernul va decide amanarea deschiderii anului scolar, este decis ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, "sa provoace o discutie serioasa cu privire la amanarea alegerilor locale".Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ca este timpul prea scurt pana la alegerile locale ca PSD sa mai poata face ceva pentru amanarea acestora. El a precizat ca organizarea alegerilor apartine Guvernului, indiferent de culoarea politica, si o decizie de amanare poate fi luata doar de catre Executiv, insa liberalii tin neaparat ca localele sa aiba loc pe 27 septembrie.Premierul Ludovic Orban efectueaza vineri o vizita in judetul Mehedinti,alaturi de ministrul Economiei Virgil Popescu si ministrul Transporturilor Lucian Bode