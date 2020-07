"Proiect legislativ: Liderii PSD, ALDE si UDMR vor sa-i ia Guvernului Orban atributia de a stabili data alegerilor parlamentare".

Proiectul, in procedura de urgenta

Initiativa are doua mize - sa nu fie suprapuse alegerile locale cu cele parlamentare si, in acelasi timp, Parlamentul sa fie cel care stabileste data alegerilor parlamentare, si nu Guvernul cum s-a intamplat in cei 30 de ani postdecembristi, scrie Europa Libera. Propunerea celor trei a intrat deja pe traseul legislativ in procedura de urgenta si este foarte posibil sa fie adoptata pana la sfarsitul sesiunii extraordinare.Ciolacu, Taricenu si Cseke spun, in expunerea de motive, ca "prin decretul prezidential nr. 1134/2016, Parlamentul ales la data de 11 decembrie 2016 a fost convocat la data de 20 decembrie 2016. Prin urmare, limitele temporale normale ale mandatului actualului Parlament sunt 20 decembrie 2016 -20 decembrie 2020. Intrucat, exceptiile de la durata de 4 ani a mandatului Parlamentului in sensul scurtarii acestuia sunt strict prevazute de Constitutie, rezulta ca pentru a determina datele posibile pentru organizarea alegerilor parlamentare, termenul de 20 de zile prevazut de art. 63 alin. (3) din Constitutie, trebuie calculat inapoi incepand de la data de 20 decembrie 2020."Practic, cei trei parlamentari ai majoritatii parlamentare spun ca alegerile parlamentare nu pot fi convocate mai devreme de 20 decembrie anul acesta, adica in preajma sarbatorilor de Craciun cel mai devreme.De asemenea, in document, initiatorii mai arata si ca nu se pot suprapune alegerile parlamentare cu scrutinul pentru locale.Europa Libera aminteste faptul ca aceleasi partide, sustinute de ProRomania, formatiunea condusa de Victor Ponta , au legiferat recent si suprimarea unei alte atributii guvernamentale - stabilirea datei alegerilor locale.