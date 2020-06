PSD este de acord, in principiu, cu data de 27 septembrie pentru alegerile locale

Ziare.

com

Ciolacu a afirmat ca asteapta motivarea CCR pentru a vedea cine stabileste data alegerilor, daca este Guvernul sau Parlamentul.Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de prsa, daca in legea privind prelungirea mandatelor alesilor locale se mentine prevederea ca data alegerilor sa fie stabilita de catre Parlament."Nu. In primul rand avem o prelungire pana la data de 1 noiembrie. In principiu, si noi suntem de acord cu 27 septembrie. Avem o singura problema, ca nu mai intelegem mesajele venite de la Guvern. Se cere o prelungire cu 30 de zile, asta inseamna pana pe 15 iulie. Daca ne uitam la calendar, deja intram in perioada de strangere de semnaturi.Cred ca Guvernul ar trebui o data sa se hotarasca, avem pandemie, nu avem pandemie, tinem alegeri, nu tinem alegeri, fiindca vanturam niste date si niste scenarii fara sa explicam oamenilor ca nu e un simplu lucru ca anuntam o data, inseamna campanie electorala, respectarea legii, strangerea de semnaturi, depunerea de candidaturi", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat daca va lasa Guvernul sa stabileasca data alegerilor, liderul PSD a spus: "In primul rand, asteptam motivarea CCR si atunci va fi foarte clar cine va stabili data alegerilor. Din comunicatul CCR am vazut ca poate si Guvernul si normal ca am trecut in lege ca putem avea acest atribut. Sa asteptam motivarea care sigur o sa ne spuna exact".