PSD, mesaj pentru Iohannis: "Legile justitiei se discuta transparent prin consultarea societatii civile"

"Zero solutii pentru pandemie! Doar alegeri si multa trufie! Asa arata delirul unui om invins. Presedintele PNL, Klaus Iohannis, stie ca PNL n-ar fi depasit 30% daca nu ar fi avut doua proptele, USR - PLUS si pleava de la PSD formata din traseisti cumparati la bucata. De asta urla! Urla si ameninta de la tribuna prezidentiala ca trebuie alegeri repede si cu orice pret pentru ca altfel partidul sau se va prabusi precum un castel de nisip. Timpul trece si romanii au inteles de ce este in stare PNL. Au esuat in gestionarea pandemiei. Au distrus economia. Au generat un haos cu deschiderea scolilor. Si au ajuns sa conteste pana si alegerile pe care tot ei le-au organizat", arata o postare facuta miercuri pe pagina de Facebook a PSD.Social-democratii au si un mesaj pentru presedintele Romaniei. "PSD ii transmite lui Iohannis doua lucruri:1. Legile justitiei nu se discuta in sediul de campanie al PNL de la Cotroceni, ci transparent prin consultarea societatii civile si a asociatiilor de magistrati si prin dezbateri in plenul Parlamentului.2. Raportul privind statul de drept al Comisiei Europene de azi este un cartonas rosu pentru Iohannis, care n-a fost in stare sa faca nimic in ultimele luni in acest domeniu", mai indica sursa citata.Intr-un post scriptum la postare, reprezentantii PSD precizeaza ca lui Klaus Iohannis nu ii pasa de sanatatea romanilor."P.S: Romania a atins un nou record de infectari cu COVID-19. Dar lui Iohannis nu ii pasa de sanatatea romanilor. El este interesat doar de sanatatea lui. Si cei 2 mii de romani infectati si-ar fi dorit sa nu fie nevoiti sa isi faca vreodata vreun test, domnule Iohannis!", a conchis sursa mentionata.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , despre proiecte de lege reparatorii menite sa corecteze legile justitiei. Seful statului considera, insa, ca "va fi nevoie de o alta majoritate democratica si legitima care sa-si asume si sa voteze legi ale justitiei corecte", referindu-se la majoritatea pesedista toxica din actualul Parlament.Seful statului a mai spus ca nu s-a testat pentru noul coronavirus , intrucat nu a fost in contact cu vreo persoana bolnava. "Eu port masca la toate intalnirile, evit participarea la evenimente aglomerate. Recomand tuturor romanilor sa fie precauti. E mai bine, e mai sanatos", a sustinut Iohannis.Raportul Comisiei Europene pe 2020 privind statul de drept in Romania arata, din punct de vedere al media, ca lipsa unor masuri specifice de protectie a independentei editoriale si a normelor profesionale este un motiv de ingrijorare, transparenta privind actionariatul pare a fi incompleta, in timp ce executarea dreptului constitutional privind accesul la informatiile de interes public se confrunta cu obstacole, iar "versiunea nationala a GDPR" nu a inclus o protectie adecvata pentru munca de jurnalist. In plus, in ultimii doi ani au fost raportate patru amenintari referitoare la jurnalisti si entitati media din Romania.