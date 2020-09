Reactiile sustinatorilor Gabrielei Firea la ultimul mesaj in care-si accepta infrangerea. "Misoginismul a invins. Va astept sa candidati la Presedintie"

"Esti minunata, din pacate misoginismul a invins! Felicitari pt Omul care sunteti si va asteptam sa candidati la Presedintie!", i-a scris un sustinator. "Un om atat de frumos si de curat nu poate disparea niciodata", a fost mesajul unei doamne ce evident regreta infrangerea Gabrielei Firea."Respect Dna Firea! Ati facut o altfel de politica, politica pt care multi dintre romani nu sunt pregatiti! Curind....isi vor da seama de greseala facuta! ", a fost un alt mesaj de sustinere primit."Plecati mandra si cu capul sus in ropote de aplauze!!!! Sunteti un om minunat si o femeie de nota 1000!!! Ami (sic - n.r.) pare tare rau ca ne parasiti!!!", a fost un alt sustinator.Unii sustinatori au dat vina pe conducerea PSD pentru infrangerea de duminica. "Vedeti ce faceti cu partidul dv, ca miroase rau, iar adversarii au profitat .Incercati sa va debarasati fe seful suprem, el doar va incurca itele! ", a scris un altul. Iar altii i-au multumit pentru unele din realizarile acesteia: "Va multumim si ca ati finalizat lucrarile la catedrala.mintuiri neamului daca no faceati dv. nu se mai facea niciodata inca o data va multumim pentru tot".Un numat mult mai mic de mesaje a avut insa un ton critic: "Draga Gabriela Firea , vorbesti cu nonsalanta despre campanii mizerabile. Dar implicarea Danei Budeanu in campania ta ce reprezinta? Insasi Dana Budeanu e un simbol al mizeriei. Ea macelareste limba romana, promoveaza ura si dezbinarea romanilor, militeaza pentru circ si incultura", i-a scris o alta persoana ce i-a reprosat campania dusa.Iar altii au gasit un motiv de amuzament in momentul de greutate al Gabrielei Firea."Au apa calda la Targsor, e ok. Curaj!", i-a transmis o persoana ce a facut astfel referire la penitenciarul de femei de la Targsor. "Mai vrem inca 4 ani! Dar la Jilava pls, okthxby", i-a scris un alt utilizator.In schimb, altii au fost mult mai directi: "Hai, gata! Pleaca la Voluntari ca se aglomereaza!", a fost mesajul primit de la un alt utilizator.Gabriela Firea a postat pe pagina ei de Facebook luni un mesaj video, numit "Voi ramane vocea oamenilor". "Pretuiesc fiecare vot si il port in suflet si promit sa nu dezamagesc nicioadata. Imi doresc ca lucrurile din Bucuresti sa merga mai departe. Ceea ce nu se poate demola, chiar daca s-a incercat demolarea mea, sunt aptele, sunt proiectele. Nimeni nu poate demola spitalul Foisor, prima etapa a Pasajului Ciurel sau achizitia de autobuze moderne. Sper ca urmatoarea echipa sa duca la bun sfarsit planul metropolitan, pasajul Doamna Ghica care trebuie sa fie finalizat in aceasta toamna, care sper sa fie finantat in continuare de primarie", a spus Firea.