Sase candidati ai PSD Iasi pentru alegerile parlamentare se retrag de pe liste, nemultumiti de interventia conducerii centrale

Principala nemultumire a tuturor este legata de interventia conducerii centrale, considerata brutala, peste prima varianta de liste de candidaturi, cea votata in filiala ieseana a PSD, scrie Ziarul de Iasi Cei mai multi dintre cei care si-au retras candidatura sunt nemultumiti pentru ca sefii nationali ai partidului nu au tinut cont de vointa primarilor din judet si a sefilor de organizatii locale: conducerea centrala a invalidat lista de candidati aprobata initial la Iasi si a modificat-o din temelii.De pe lista de Senat s-au retras profesorii universitari Paul Boisteanu (USAMV) si Doru Panescu (TUIASI), ultimul fiind si actual senator. Acum patru ani, Panescu a fost cap de lista la PSD pentru un mandat in Senat.In ceea ce priveste candidaturile la Camera Deputatilor, cei care s-au retras sunt Marian Serbescu (fost prefect), Bogdan Crucianu (consilier local si sef la Casa de Cultura a Studentilor), Bogdan Balaniscu (consilier local) si Constantin Apintilesei (social-democrat propus de organizatia PSD Ion Neculce).Listele pentru alegerile parlamentare definitive in 2 noiembrie 2020.