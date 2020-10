Surpize in PSD: Lista candidatilor pentru alegerile parlamentare in judetele tarii

Bucuresti

Arges

Bacau

Bihor

Bistrita

Botosani

Brasov

Caras-Severin

Dambovita

Giurgiu

Hunedoara

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mures

Olt

Salaj

Suceava

Teleorman

Timis

Tulcea

Vaslui

Valcea

"Suntem candidatii pentru Municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea in bine a tot ceea ce se intampla in Parlament, astfel incat Parlaentul si Guvernul sa nu se mai indeparteze niciodata, dar niciodata de ceea ce vor romanii, oricunde ar locui acestia", a afirmat Gabriela Firea, miercuri la depunerea listei candidatilor PSD pe Bucuresti, la biroul electoral municipal.Lista candidatilor PSD:Alexandru RafilaDaniel TudoracheDiana TusaNicoleta Matilda-GoleacCarmen MihalcescuDan Cristian Popescu (candidatul PSD la Primaria Sectorului 2)Oana FloreaPetre-Florin ManoleSimona ButacuEduard-Paul SimionCostin Cezar StancuCostin SimionPetre ChiricaEmanuel IacobAlina CimpoieruCatalina StefanaNicoleta PaninopolAnda-Ioana NegoitaGeanin-Georgian JurubitaTraian PanaFlorin AnghelGabriela FireaAdrian Streinu CercelDaniel ZamfirAlexandru-Hazem KansouFlorian Daniel GeantaMihail Bogdan HlizaMirona TudorSimona Bucura OprescuPavelescu NicolaeGeorgescu NicolaeMihalcea RemusPuiu OvidiuStochici Cristina MariaEnache ValentinFloroiu IonelDunava CostelIlisanu ClaudiuPurcarin BiancaBreahna Pravat Ionela CristinaErgamin Ana MariaSteluta CataniciuNovac IuhasBabau StelaSuciu DanielIvan Bogdan GruiaCeclan Oprea CiprianDenes IoanRus Romulus VirgilBolboaca Andra ElisabetaSlincu Dan ConstantinPatrauceanu Constantin NiculaiTrufin LucianLupascu CostelGuraliuc Elena RamonaRosaliu Marian IulianPredescu Ana LoredanaPatrascu LucianDunca MariusToanchina Marius GheorgheHenegar Ioana AdrianaHurduzeu SilviuDamian RomulusBenga IoanMocioalca IoanTorma AdrianStingu DoinaVulpescu IoanHolban GeorgetaPopa Radu MihaiGilia ClaudiaSavoiu IonutMina MarianDinu ElenaToma BogdanBasangiac ConstantinBalan CristinaNatalia IontoteroToma IlieSalan ViorelResmerita CornelBadin IonStefanie MariaMusoiu StefanDumitrescu Raluca GeorgianaPatrichi Liviu DanielTinta StefanGrigore Emil CatalinToma NicoletaGhita DanielBurghiu David AlexandruComan Ion Tudor Popa MaricelCojocaru BogdanBoisteanu Paul CorneliuBoca Adrian FlorinGhita DanielBurghiu David AlexandruComan Ion TudorMihai Alfred LaurentiuIordache ViorelBolintineanu GheorgheGliga DumitritaFlorin BuicuAzamfirei LeonardPop CosminBardosi DragosIancu Marius IonelGrecu CatalinBarbu Florin IonutMirea SiminicaCernat Costin SerbanNeaga Florian ClaudiuPanie SergiuCheschi IoanPop GheorgheFort Calin CristianMan Dorel LiviuBejinariu EugenAdomnicai MirelaPopescu VladStan IoanSologan IoanMihai GabrielaPiper Savin FlorinStancu PaulPanagorit IoanaCristescu Ionel DanutDumitrescu MirceaVisan Iuliana ValentinaAlfred SimonisCionca Adrian IonDocariu EugenRaducanu SebastianCovaci DorelFurtuna MihaelaLuca AndaluziaAvram MarianEugen TeodoroviciVizauer LaviniaPopica Eduard AndreiSolomon AdrianStativa Irinel IoanGabriela CretuCaragata ValeriuPopa Stefan OvidiuOtesanu DanielaNeata EugenMatei Constantin BogdanMihailescu Gheorghe