Un deputat USR il acuza pe primarul Pandele ca blocheaza candidaturile Aliantei USR PLUS in Voluntari: "Analizam posibilitatea formularii de plangeri penale"

Listele, invalidate

Acuzatii

Afirmatiile Cristinei Pruna au fost facute intr-o postare, pe Facebook , intitulata "Florentin Pandele se crede in continuare vataf de Voluntari!""Chiar in ziua publicarii scandalului fabricii de semnaturi de la Sectorul 5, Biroul Electoral de Circumscriptie din orasul Voluntari, Ilfov, a votat opinia aberanta ca scrisul persoanei care a semnat declaratia din subsolul paginii cu semnaturi trebuie sa fie acelasi cu cel din fiecare caseta din lista respectiva in care au fost completate datele personale ale semnatarilor.Semnaturile noastre au fost stranse, in strada, de voluntari care au vorbit cu fiecare om in parte. Sunt semnaturi a caror autenticitate este confirmata prin datele personale pe care fiecare voluntar si le-a trecut in declaratia de la sfarsitul fiecarei liste. Unii oameni au vrut sa isi scrie datele cu mana lor, altora le-a fost mai usor sa ii lase pe voluntarii nostri sa le completeze si ei doar au semnat. In nicio alta localitate nu s-a pus aceasta problema si semnaturile de sustinere, stranse in aceleasi conditii, au fost validate fara probleme," declara Cristina Pruna.Pe acest considerent ar fi fost invalidate o parte considerabila din listele de sustinatori depuse, astfel incat sa ramana un numar de semnaturi mai mic decat cel minim necesar pentru a permite depunerea candidaturilor de catre Alianta USR PLUS."Probabil ca nu tot intamplator, pentru a mentine numarul de semnaturi sub cele necesare, nu s-a permis depunerea ieri, in completare, a semnaturilor pe suport informatic colectate de catre Alianta.Astazi ne-am prezentat cu un executor judecatoresc pentru a depune semnaturile pe suport informatic, insa cererea nici nu a fost primita spre inregistrare, refuz consemnat de catre executor. Semnaturile electronice au fost acceptate doar dupa ce am amenintat ca vom solicita interventia Politiei si dupa ce colegii nostri au stat 3 ore in fata primariei.Afisarea hotararii a fost amanata cat de mult posibil pentru a nu mai avea timp de depunere a altor acte, azi fiind ultima zi din calendarul electoral de depuneri.," continua Cristina Pruna.Oana Cambera, avocat si candidat USR PLUS pentru Consiliul Judetean Ilfov, sustine ca anumiti membri din MEC ar fi conectati cu Florentin Pandele prin diverse legaturi."Actiunile savarsite de anumiti membri ai Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 8 Voluntari, conectati prin diferite legaturi cu actualul primar, reprezinta grave abuzuri si incercari de intimidare a candidatilor nostri. Este singura circumscriptie electorala din Ilfov unde reprezentantului Aliantei in Biroului Electoral nu i-a fost permis accesul ori i-au fost ingradite in mod repetat drepturile de a participa la procedura prevazuta de legea electorala.Dezbaterile si invocarea articolelor de lege sunt egale cu zero in cadrul acestui birou electoral, unde mai nimeni nu vrea sa ascultee si unde trebuie sa ne luptam pana si pentru a obtine un numar de inregistrare.," declara Oana Cambera.