Valeriu Nicolae: Suntem la 23 de voturi de prag, cu sapte contestatii ramase

Postarea lui Valeriu este din seara zilei de 10 decembrie, de la ora 20.00"Eu, in prostia mea, chiar am crezut ca alegerile sunt pe bune si ca numaratoarea se face asa cum trebuie in Bucuresti. Dupa ce am descoperit ca 15 voturi au fost anulate aiurea tocmai ce am aflat ca inca 8 au fost inregistrate aiurea. Traim intr-un banc foarte prost. Suntem la 23 de voturi de prag, cu sapte contestatii ramase. Si astea caci echipa de voluntari a gasit anomalii si am avut tupeul sa facem cerere de renumarare unde arata ciudat. Netflix cu Ciolan", a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.Anterior acesta anuntase ca au fost peste 16.300 de voturi pentru el si ca i-au lipsit 31 pentru a intra in Parlament. "Au lipsit 31 de voturi - au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Imi pare tare, tare rau pentru oamenii care au pus mult, mult suflet in campanie . Am facut o campanie cinstita asa cum cred ca ar trebui facuta o campanie. Urasc sa pierd", scrisese acesta pe Facebook.