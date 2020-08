Vesti bune: PSD a fost pus sub tutela

Ambitiile echipei sunt insa ceva mai mari si pe termen mai lung. Ele merg mai departe deci si vizeaza: curatarea partidului de national-comunismul pagubos (mostenit pe filiera PRM ), promovarea valorilor stangii moderne, atragerea unor categorii noi de electorat (clasa de mijloc, asa cum e numita in documentele lor programatice).Obiectivul nemarturisit din spatele acestor ambitii si misiuni este unul extrem de dificil si tine de arta disimularii: mentinerea partidului departe de putere in urmatorii patru ani, dand impresia, in aceasta toamna, ca vrea sa recastige puterea. Pare o gluma, dar nu e. Echipa Ciolacu stie ca nu poate spera la o reala schimbare interna cu partidul aflat la guvernare. Orice partid are nevoie de exercitiul umilintei pentru a-si corecta erorile din trecut, cu atat mai mult pentru o reforma profunda.Revenirea PSD la guvernare, chiar si accidentala (sa zicem, pe un fond emotional favorabil), in conditiile de azi, ar fi un dezastru mai ales pentru partid. PSD ramane cea mai contestata (si de aceea izolata) formatiune din Romania. Motivele trebuie cautate in recenta prezenta la guvernare, dar si in biografia social-democrata de tranzitie. Chiar daca ar obtine cel mai mare numar de voturi la legislative, e foarte probabil ca o coalitie PNL USR + (si eventual un al treilea partid) poate realiza o majoritate. Daca Iohannis ar incredinta totusi PSD mandatul de premier , un executiv format (cu greu) de socialisti n-ar rezista mai mult de un an, mai ales in contextul crizei economice si sanitare prelungite. Ciolacu si apropiatii stiu asta, dar, evident, n-o pot spune sustinatorilor inaintea celor doua campanii electorale decisive. Asadar, liderii vor trebui sa mimeze lupta acerba cu adversarii, dar, in acelasi timp, sa-si faca planuri realiste pentru patru ani de opozitie Motiunea de cenzura impotriva actualului guvern minoritar trebuie citita tocmai in cheia disimularii de care vorbeam mai sus. Evident, ea nu va trece, dar Ciolacu avea nevoie de un asemenea demers pentru a-si impune motiunea la Congres.Cei mai multi lideri si activisti inteleg foarte bine ca partidul a fost pus sub tutela. Unii nu se impaca prea bine cu ideea, dar nu prea au incotro. Altii inteleg ca instinctele totalitare care bantuie in gena PSD nu pot fi stapanite altfel si se conformeaza cuminti, la fel cum Ulise s-a legat de catarg pentru a nu se lasa ispitit de sirene. Intr-un fel, conformistii se simt rusinati si nu inteleg nici ei prea bine cum de au sustinut o agenda publica atat de toxica in vremea domniei lui Dragnea, primul presedinte plecat la inchisoare direct din functia ocupata.Provocarile echipei Ciolacu (ma refer acum la echipa restransa, pentru ca unii nu vor ramane acolo multa vreme) sunt insa numeroase. De pilda, in mod paradoxal, Ciolacu are nevoie de un esec al Gabrielei Firea la Bucuresti. O victorie i-ar pune in pericol pozitia in partid si ar duce la ratarea misiunii primite. Firea este exact prototipul liderului care poate prelua stafeta populista si anti-democratica de la Dragnea, doar ca o va ridica la un nivel inca si mai autoritar decat antecesorul teleormanean. In privinta asta lucrurile par a fi fost transate printr-un divort tacit intre partid si candidatul la primaria generala. Firea a ocolit partidul, ascunzand sigla si alcatuindu-si o lista exotica la Consiliul General, iar partidul, concentrat acum in organizatiile de sector, o va ocoli pe Firea in campanie si va incerca sa traga doar pentru primarii cu sanse.O alta provocare pentru echipa Ciolacu va fi tinerea sub control a grupurilor parlamentare in perioada imediat urmatoare. Trebuie spus ca aproape jumatate din actualii parlamentari PSD nu vor mai prinde locuri eligibile pentru un nou mandat. Unii dintre ei e posibil sa fie recrutati de PNL (pentru a evita o cadere a guvernului), dar altii vor actiona ca o oaste rebela sub comanda disidentilor din partid ( Serban Nicolae sau Teodorovici). Cei din urma pot provoca pagube uriase Romaniei, daca vor vota propuneri populiste care sa puna presiuni suplimentare asupra unui buget aflat in colaps.E clar ca in echipa lui Ciolacu au intrat si indezirabili (mosteniti de la Dragnea). Olguta Vasilescu este doar unul dintre ei. Spre deosebire de Firea, Vasilescu nu e foarte grabita si nu vizeaza scaunul lui Ciolacu pe termen scurt. Pe termen lung, insa, ea isi doreste refacerea polului PRM in partid. In plus, este regina neincoronata a populismului din Romania. Dancu si Ciolacu stiu foarte bine ce pericol reprezinta, dar o tolereaza in comitetul de conducere in perspectiva celor doua scrutine (Doljul inca aduce voturi). Dupa alegeri, intr-un interval rezonabil, e foarte probabil sa fie mazilita.O alta piatra de incercare este chiar tandemul Serban Nicolae- Florin Iordache . "Juristii" partidului, cureaua de legatura cu justitia, nu mai pot spera decat la niste locuri pe lista. Dupa congres , Grindeanu a tras deja un foc de avertisment in directia lui Iordache, dar cred ca si Nicolae a auzit bubuitura. Previzibil, puterea lui Nicolae, manifesta in grupul senatorial, se diminueaza considerabil dupa congresul de sambata. Va alege totusi Ciolacu sa-i ingaduie un loc eligibil la urmatoarele alegeri parlamentare? Depinde de disponibilitatea sefului senatorilor de a pupa mana noului pasa si, mai ales, de a intelege ca ofensiva impotriva statului de drept s-a incheiat. In orice caz, cu Iordache si Nicolae pe liste, Ciolacu face necredibil discursul de la congres in care-si punea cenusa in cap pentru actiunile comandate de cei doi pe vremea lui Dragnea.Dupa alegerile parlamentare, vor urma decapitarile in judete. Multi dintre baroni sunt constienti ca nu pot evita acest deznodamant. Din acest motiv le-au fost auzite la congres ultimele maraieli, dar ele vor fi ultimele.Daca obiectivele minimale, incredintate de statul paralel, pot fi atinse destul de repede, ambitiile echipei Ciolacu par totusi nerealizabile. Partidul are aceeasi problema mai veche, bine cunoscuta de Dancu. Nu poti vorbi despre drepturile minoritatilor sexuale, despre statul laic, ca sa dam doar doua exemple, fara sa ostilizezi electoratul traditional al partidului, in esenta conservator. De cate ori s-a pus problema acestei tranzitii demografice si valorice, a intervenit calculul: ne putem permite sa pierdem niste voturi sigure in schimbul promisiunii altor voturi?Acest calcul a dus in final la tergiversare si la conceptul de "tranzitie lina", care a inecat indrazneala reformatoare, iar intoarcerea la matca conservatoare a fost inevitabila. Daca Dancu a invatat ceva din asta inca nu stim. La congres facea elogiul votantului varstnic, sarac si putin educat, dar e posibil sa fi fost doar captatio benvolentiae pentru contestatarii sai, inainte sa fie validat in functie. National-comunismul tarziu, perpetuat de Vadim Tudor dupa revolutie, are inca destui adepti in Romania. Lideri in partid, la nivel local si central, care sa-l foloseasca retoric sunt cu duiumul. Olguta Vasilescu e doar cazul cel mai notoriu. Fara indepartarea acestora de la decizie, echipa Ciolacu nu va reusi sa-l faca un curent marginal in partid.In fine, esecul ambitiilor de modernizare mai profunda e deja prefatat de activismul lui Victor Ponta , mult mai bine pozitionat pentru a capta electoratul vizat de PSD. Ca ar putea exista pe viitor o colaborare intre ProRomania si PSD e prematur de imaginat. Ponta va ezita sa se asocieze cu un PSD incremenit intr-un proiect neterminat de reforma, stiind ca voturile vor veni in mod natural la el, in al doilea tur de scrutin al prezidentialelor.