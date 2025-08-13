Simonis (PSD) răspunde ofertei lui George Simion de guvernare PSD-AUR din toamnă: „Poporul s-a exprimat la vot”

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a răspuns miercuri, 12 august, declarațiilor liderului AUR, George Simion, care invită social-democrații la o guvernare sub premierul Călin Georgescu. Liderul social-democrat i-a răspuns că „poporul s-a exprimat la vot” cu privire la coaliția pe care o vrea la guvernare.

„Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta și la alegerile pe care le-a pierdut cu diferență imensă în defavoarea lui Nicușor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni. PSD este un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut și asta la vot. Iertați-mă, am câștigat alegerile parlamentare, nu pe cele prezidențiale, dar cele unde a candidat partidul au fost câștigate de către noi. Am pierdut cele unde au candidat niște reprezentanți ai partidului. Nu sunt atent la ce spune domnul Simion, cu alte cuvinte”, a declarat miercuri, Alfred Simonis, după ce a fost întrebat ce crede despre declarația liderului AUR, George Simion.

Întrebat unde a fost PSD ca partid, în ultimii 30 de ani, Simonis a precizat că lumea crede că PSD trebuie să deconteze toate măsurile luate în ultimii 30 de ani, dar că acest partid nu a fost tot timpul la guvernare.

„Suntem într-o fază în care toată lumea are senzația că trebuie să decontăm noi toate măsurile luate de 30 de ani. Știu că ne place să credem că am fost 35 de ani la guvernare. Nu e adevărat, e fals (...) Eu am 39-40 de ani de viață. Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintașii unui partid sau ai altuia. Eu pot să vă spun ca persoană că îmi doresc reforme pe care le-am implementat la Consiliul Județean cu succes fără să creez taxe, fără să angajăm sinecuriști în paralel pe alte structuri și fără să fac doar de imagine cum se pare că se întâmplă în această perioadă”, a mai declarat Simonis.

Acesta crede că, „dacă dorim o reformă substanțială, nu trebuie să înceapă cu creștere de taxe, nu trebuia să înceapă cu oprirea investițiilor, trebuie să înceapă cu cheltuielile nejustificate ale statului român”.

„Personal și în numele partidului pe care îl reprezint, am încercat în mai multe rânduri în Parlament, cât am fost la Parlament, eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Astăzi parlamentarii, dacă nu mai au pensii speciale, nu mai au pentru că am făcut eu o lege pe care am inițiat-o, semnat-o, depus-o și adoptat-o în Parlamentul României. Deci în niște ani de acum înainte nu vor mai fi foști parlamentari cu pensii speciale”, a mai declarat Simonis.

PSD se laudă cu reformele făcute

Liderul PSD Timiș spune că și PSD a făcut reforme de-a lungul timpului.

„Reforme s-au făcut și de către PSD, s-au făcut și de către celelalte partide, însă suntem într-un punct în care societatea își dorește asta și mai ales bugetul României, având în vedere gradul de investiții pe care le avem în acest moment, are această constrângere și obligație de a reduce cheltuielile.

Vrem să ne întoarcem la masa negocierilor, hai să lăsăm mizele politice, hai să lăsăm cine ce funcție își împarte, hai să lăsăm cum mai creștem taxele pentru unii și pentru alții, în general nu pentru cei care nu plătesc taxe în România, ci pentru cei care plătesc oricum taxe în România, deci împovărăm mediul românesc, mediul de afaceri cu capital autohton”, a spus Simonis.

De asemenea, Alfred Simonis este de părere că medicii și magistrații ar trebui să aibă venituri mari.

„Și magistrații și doctorii, de exemplu, au niște situații speciale în România, au niște constrângeri pe care le au cât timp exercită profesia, mai ales magistrații, din perspectiva asta. Pot fi mari veniturile magistraților, mai ales unele dintre ele, însă dacă vrem un act de justiție independent, magistrații trebuie să fie mai bine plătiți. Că unii au ajuns să aibă zeci de mii de lei salarii, că au ajuns să aibă tot felul de reglementări preferențiale, că pot ieși cu pensia mai mare decât salariul brut sau așa mai departe, astea sunt chestiuni absurde. Dar dacă îi luăm dușmani pe medici, am luat deja, îi luăm și pe magistrați dușmani, astfel încât să alimentăm ura socială publică cu aceste exemple negative, nu vom face decât să ne întoarcem la o justiție care nu va mai fi independentă. Și știu că ne-am luptat ca justiția din România să fie independentă”, a declarat Alfred Simonis.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

