Amendamentele la Legea RCA, respinse de PSD: „Orice lege trebuie să protejeze persoanele asigurate”

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:43
470 citiri
Sorin Grindeanu FOTO: Hepta

Deputații PSD au anunțat că vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA care ar restrânge drepturile persoanelor asigurate, subliniind că orice intervenție legislativă în domeniul asigurărilor auto trebuie să vină în sprijinul cetățenilor, nu să le îngreuneze situația. Potrivit unui comunicat al partidului, amendamentele aflate în dezbatere la Camera Deputaților ar oferi asigurătorilor o poziție de forță în raport cu asigurații, ceea ce PSD consideră inacceptabil.

„Considerăm că orice intervenție legislativă în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor”, se arată în comunicat. Partidul a precizat că va susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european prin Directiva 2021/2118/CE, însă avertizează că acest proces nu trebuie folosit „pentru a se strecura în lege prevederi care favorizează asigurătorii în dauna asiguraților”.

Reprezentanții PSD au subliniat că vor continua să sprijine „principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate”. În opinia formațiunii, normalizarea raporturilor dintre companiile de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată pe seama plătitorilor de RCA.

Declarațiile PSD vin pe fondul unui semnal tras de COTAR, care a transmis că, potrivit unui proiect de modificare a Legii RCA, toate drepturile șoferilor păgubiți s-ar muta în favoarea companiilor de asigurări, ceea ce ar pune cetățenii într-o situație defavorabilă.

Modificările propuse

Milioane de șoferi ar putea fi afectați de noile modificări ale legii RCA, aflate marți în dezbaterea Parlamentului. Proiectul prevede restricții majore pentru păgubiți — de la pierderea dreptului de a-și alege service-ul auto, până la introducerea unei „co-plăți obligatorii” pentru reparații.

Asiguratorii ar urma să stabilească atât costurile, cât și soluțiile tehnice, în timp ce transportatorii avertizează că noile reguli ar putea declanșa proteste masive și chiar blocaje în industrie.

Mai mult, dispare posibilitatea ca o altă persoană să reprezinte păgubitul, iar șoferii vor trebui să achite din propriul buzunar diferența dintre suma oferită de asigurator și costul real al reparației - așa-numita „co-plată obligatorie”

