Nou atac din coaliție la adresa lui Bolojan: „Nu putem impune unora să nu fie penibili”. PSD și UDMR, front comun privind măsurile sociale

Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat miercuri, 8 octombrie, atitudinea premierului Ilie Bolojan privind o serie de măsuri sociale propuse de PSD. Potrivit parlamentarului social-democrat, este vorba despre proiecte de lege privind exceptarea de la plata CASS a mamelor, veteranilor de război și a monahilor.

„Proiectele de lege depuse de PSD referitoare la exceptarea de plata CASS a mamelor, veteranilor de război și a monahilor sunt măsuri anunțate și refuzate de Ilie Bolojan.

Acestea au fost depuse inițial ca amendamente la Pachetul 1, amendamente care au fost respinse de Guvern.

PSD a anunțat încă de atunci că va depune proiecte de lege pe aceste măsuri.

Orice scâncet al PNL pe temă pălește în fața votului democratic și al majorității.

Așa se manifesta democrația.

Iar alături de PSD a venit și UDMR. Dacă facem ponderea în coaliție vedem că deja e majoritate pe subiectul ăsta.

Acum, nu putem impune unora să nu fie penibili în fața electoratelor proprii.

E treaba lor, alegerea lor, cinismul lor.

Democrația se manifestă prin votul majorității.

Punct!”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Într-un mesaj cu tentă ironică, deputatul PSD a mai spus că majoritatea parlamentarilor PNL ar susține, în realitate, aceste măsuri, însă sunt constrânși de conducerea actuală a partidului.

„Mai spun ceva: cred ca 80% din parlamentarii PNL ar vrea să voteze ”pentru” la aceste proiecte. Dar nu-i lasă "echipa câștigatoare"... a patra echipă câștigătoare care... vrea să-i ducă la sub 10%... să fie primit!

Dar...poate vă reveniți, oameni buni! Echipele câștigătoare vin și pleacă! Voi rămâneți!”, a mai transmis Adrian Câciu.

