Nou atac din coaliție la adresa lui Bolojan: „Nu putem impune unora să nu fie penibili”. PSD și UDMR, front comun privind măsurile sociale

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:20
289 citiri
Nou atac din coaliție la adresa lui Bolojan: „Nu putem impune unora să nu fie penibili”. PSD și UDMR, front comun privind măsurile sociale
Premierul Ilie Bolojan Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat miercuri, 8 octombrie, atitudinea premierului Ilie Bolojan privind o serie de măsuri sociale propuse de PSD. Potrivit parlamentarului social-democrat, este vorba despre proiecte de lege privind exceptarea de la plata CASS a mamelor, veteranilor de război și a monahilor.

„Proiectele de lege depuse de PSD referitoare la exceptarea de plata CASS a mamelor, veteranilor de război și a monahilor sunt măsuri anunțate și refuzate de Ilie Bolojan.

Acestea au fost depuse inițial ca amendamente la Pachetul 1, amendamente care au fost respinse de Guvern.

PSD a anunțat încă de atunci că va depune proiecte de lege pe aceste măsuri.

Orice scâncet al PNL pe temă pălește în fața votului democratic și al majorității.

Așa se manifesta democrația.

Iar alături de PSD a venit și UDMR. Dacă facem ponderea în coaliție vedem că deja e majoritate pe subiectul ăsta.

Acum, nu putem impune unora să nu fie penibili în fața electoratelor proprii.

E treaba lor, alegerea lor, cinismul lor.

Democrația se manifestă prin votul majorității.

Punct!”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Într-un mesaj cu tentă ironică, deputatul PSD a mai spus că majoritatea parlamentarilor PNL ar susține, în realitate, aceste măsuri, însă sunt constrânși de conducerea actuală a partidului.

„Mai spun ceva: cred ca 80% din parlamentarii PNL ar vrea să voteze ”pentru” la aceste proiecte. Dar nu-i lasă "echipa câștigatoare"... a patra echipă câștigătoare care... vrea să-i ducă la sub 10%... să fie primit!

Dar...poate vă reveniți, oameni buni! Echipele câștigătoare vin și pleacă! Voi rămâneți!”, a mai transmis Adrian Câciu.

Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”
Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”
Opozițiile din interiorul Coaliției de guvernare devin tot mai dure, în contextul încordărilor crescânde dintre partenerii de alianță. Social-democrați precum Adrian Câciu, Mihai Fifor,...
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu...
#PSD, #coalitie de guvernare, #adrian caciu, #masuri fiscale, #pachetul 2 masuri austeritate , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Fiii lui Putin si ai fostei gimnaste Alina Kabaeva traiesc "sub acoperire". Presa le-a dezvaluit numele si fotografiile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fara energie, copaci doborati, inundatii. Cat tine Codul rosu

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nou atac din coaliție la adresa lui Bolojan: „Nu putem impune unora să nu fie penibili”. PSD și UDMR, front comun privind măsurile sociale
  2. Valentin Naumescu, noul consilier al lui Nicușor Dan, crede că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace. „Nimeni nu va putea spune că nu există argumente”
  3. Cristela Georgescu sare în apărarea preotului care a tras clopotele pentru soțul său. "A simțit greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe persecutat politic și hărțuit”
  4. Ministra de Externe, Oana Țoiu, se întâlnește astăzi cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
  5. Zi importantă pentru Bolojan. CCR analizează sesizările asupra legilor din pachetul 2 de măsuri fiscale
  6. Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”
  7. E posibilă suspendarea președintelui? „George Simion dă senzația că se luptă cu Nicușor Dan. Lucrurile se pot schimba în lunile care vor veni”
  8. Reformă administrativă, da. Desfiinţarea primăriilor, nu. Tanczos Barna: "Nu rezolvăm mare lucru dacă le desfiinţăm"
  9. Ilie Bolojan, politicianul care ia totul sau nimic. „Dacă se va împotmoli, mitul său politic se va sparge precum un balon de săpun”
  10. PSD-Grindeanu lasă reforma în mâna primarilor: „Este încercarea social-democraților de a-și menține poziția în preferințele electoratului”