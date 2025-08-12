Capcana pe care PSD și-ar săpa-o singur dacă intră în opoziție. Consultant politic: „Va avea o viață la fel de grea”

După ce a amenințat că poate ieși de la guvernare, PSD a anunțat, în urma ședinței de luni, 11 august, că își condiționează revenirea la ședințele coaliției de adoptarea imediată a unui „pachet pentru eliminarea privilegiilor”.

Liderul interimar Sorin Grindeanu a enumerat câteva dintre măsurile cerute, printre care eliminarea pensiilor speciale, reducerea numărului de agenții și a membrilor din consiliile de administrație, precum și scăderea indemnizațiilor acestora. PSD mai solicită întâlniri cu Ministerul Finanțelor pentru a vedea execuția bugetară și pentru a discuta rectificarea, precum și asigurarea continuării investițiilor „mari și mici”, inclusiv programul Anghel Saligny.

Formațiunea spune că, după aceste etape, va trece la un al treilea pachet de măsuri privind sănătatea, administrația și fiscalitatea, și a precizat că nu susține proiectul privind modificările la Pilonul II de pensii, în forma actuală. PSD a refuzat să participe la o ședință a coaliției, motivându-și public decizia prin poziția USR față de funeraliile lui Ion Iliescu, dar mai multe surse relatate în presă susțin că tensiunea reală ține și de împărțirea posturilor de prefect și a agențiilor guvernamentale între partide.

În esență, PSD rămâne la guvernare deocamdată, însă pune condiții clare și urgente pentru a reveni la negocieri și pentru a continua implementarea programelor de investiții.

Ce vrea PSD să obțină prin „dansul” în jurul guvernării?

Adrian Zăbavă a declarat, pentru Ziare.com, că social-democrații sunt indeciși în privința guvernării, pentru că influențează prea puțin deciziile Cabinetului Bolojan.

„Trebuie să fie evident că Partidul Social Democrat astăzi nu este vioara întâi în această guvernare. Ceea ce este PSD în actuala coaliție nu se compară nici pe departe cu ceea ce s-a întâmplat în coaliția anterioară, în care Partidul Social Democrat a condus, de fapt, o guvernare chiar și în momentul în care nu avea premier, postul fiind ocupat de PNL, prin persoana lui Nicolae Ciucă.

Astăzi, Partidul Social Democrat influențează foarte puțin deciziile guvernului, asta pe lângă faptul că nu are premier, bineînțeles, și în ciuda faptului că a primit niște posturi importante la împărțirea funcțiilor. În ultima perioadă, s-a văzut că social-democrații nu dictează mersul Guvernului. În același timp, Partidul Social Democrat, încă de la formarea coaliției, s-a poziționat pentru a face opoziție din interior și a dat semnale, fie de la vârful partidului, fie prin alți membri ai Partidului Social Democrat, în contradicție cu ceilalți parteneri de guvernare sau chiar cu direcția politică pe care guvernul și-a asumat-o. Partidul Social Democrat nu a asumat, sau a asumat doar parțial, majoritatea măsurilor pe care acest guvern le-a luat.

În consecință, dacă adunăm toate aceste lucruri, dacă mai punem la socoteală și situația din sondajele de opinie, poziția în care Partidul Social Democrat se află după alegerile din 2024 și 2025 — bineînțeles ca o consecință a anilor anteriori — și faptul că Partidul Social Democrat se află în fața unui congres în care se va decide noua conducere, vedem că situația este foarte complicată”, a declarat Adrian Zăbavă.

Potrivit consultantului politic, PSD obține o poziționare publică ale cărei rezultate în rândul electoratului sunt incerte.

„Ce obține, în principal? O poziționare publică. Așa își dorește să se poziționeze Partidul Social Democrat astăzi, ca opoziție în interiorul guvernului. Dacă e bine sau rău, viitorul o va decide. Nu știm cum percepe electoratul această poziționare a Partidului Social Democrat, dar e cert că este o strategie asumată și că, de pe urma modului în care acționează, partidul obține o poziționare”, a continuat acesta.

PSD poate stagna în opoziție, la fel cum a făcut USR în ultimii ani

Consultantul politic a explicat că PSD ar trebui să ia aminte de exemplul USR-ului, care n-a reușit să crească în popularitate după ce a ieșit de la guvernare în 2021, pierzând competiția cu AUR.

„E foarte clar că PSD, în opoziție, va avea o viață la fel de grea ca la guvernare și se va afla într-o competiție pentru electorat cu AUR. Exact cum s-a întâmplat și cu USR-ul, în ciuda faptului că, teoretic cel puțin, diferența între cele două partide părea semnificativă — USR și AUR — ambele se băteau pe un electorat nemulțumit sau revoltat, ca să zic așa. De departe, AUR a reușit să capitalizeze acel electorat al nemulțumiților. În consecință, e posibil ca Partidul Social Democrat să se trezească în aceeași situație ca USR. Repet, cu ce am început. Unui PSD în opoziție nu-i va fi mai ușor decât i-a fost USR-ului.

E adevărat că există totuși diferențe. Partidul Social Democrat are o structură locală mult mai serioasă și, totodată, dispune de un număr semnificativ de parlamentari care îi permite să influențeze jocul până în 2028, mult mai mult decât a putut USR-ul să o facă în opoziție la acel moment. Deci cred că aici se despart apele: Partidul Social Democrat în opoziție va avea, prin numărul important de parlamentari pe care îi va mai avea, cel puțin un an-doi, un cuvânt mai greu de spus. Dar în egală măsură e posibil ca, spre apropierea anului 2028, să piardă mulți dintre aleși în situația în care scorul nu se va îmbunătăți în sondaje”, a mai explicat Adrian Zăbavă.

Perspective sumbre pentru democrație

Potrivit consultantului politic Adrian Zăbavă, indiferent dacă PSD va alege sau nu să rămână la guvernare, perspectivele pentru anul 2028 sunt întunecate pentru partidele democratice.

„Ce putem vedea astăzi e realitatea sondajelor de opinie și ea este dură în perspectiva lui 2028. În ciuda unei posibile regrupări a taberei pro-europene pe ultima sută de metri în alegerile prezidențiale, să nu uităm că, la un moment dat, România a fost foarte aproape de a avea, pe 6 decembrie, un președinte de extremă dreaptă, iar acest lucru nu poate fi dat uitării, mai ales în urma a ceea ce s-a întâmplat odată cu intrarea în funcție a noului guvern și a măsurilor nepopulare luate.

E drum lung până în 2028, dar e clar că, astăzi, lucrurile nu arată deloc bine pentru viitorul pro-european al României”, a conchis acesta.

