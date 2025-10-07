”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare

Propunerile PSD pentru reforma administrației publice, care oferă soluții alternative tăierilor de personal cerute de premierul Bolojan, arată că prezența social-democraților în coaliție este o greșeală, consideră politologul Cristian Preda, marți, 7 octombrie. El acuză PSD că „își bate joc” de ideea reformei din acest sector bugetar și consideră că acceptarea social-democraților la guvernare după alegerile prezidențiale a fost o eroare.

„PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative. Ieri, Grindeanu & co. au hotărât că vor lăsa primăriilor latitudinea de a desființa un post din cinci sau de a tăia 10% din cheltuielile cu salariile”, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook.

Alternativele PSD includ o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate sau ca primarii și președinții de CJ să poată reduce cu 10% bugetul pe salarizare, în loc de reducerea posturilor.

„E evident că 98% din pesediști vor declara că aleg varianta a doua, pe care, apoi, o vor mima. Cooptarea PSD la guvernare a fost o eroare”, consideră Cristian Preda.

Fostul europarlamentar spune că un guvern minoritar ar fi putut adopta reforme reale.

„Măsuri de reformă efective puteau fi impuse prin angajarea răspunderii unui guvern minoritar cu adevărat reformist. PSD nu ar fi avut de ales, căci nu ar fi dat jos guvernul, provocând alegeri anticipate, căci partidul era la 12%”, a explicat politologul.

El avertizează și asupra consecințelor deciziei de a căuta compromisuri cu PSD în coaliție.

„Costul acestei erori politice va fi imens”, a concluzionat Preda.

