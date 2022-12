Final de an pe scena politică. Partidele care ies pe plus și pe minus: ”PSD a reușit să domine coaliția chiar dacă nu a dat premierul”

Anul 2022 a fost unul tumultuos pentru scena politică românească, cu scandaluri interne, o coaliție de guvernare ce a dat impresia de fragilitate pe alocuri, cu demiteri, peste care au tronat contextul economic și războiul de la graniță.

Anumite partide încheie anul pe plus, iar altele pe minus. PSD pare că și-a spălat imaginea, iar PNL a pus frână declinului din sondaje, pe când USR a ajuns o voce mai degrabă pierdută din opoziție, iar AUR profită de orice oportunitate care îi poate aduce vizibilitate.

Conform unui sondaj INSCOP realizat în ianuarie 2022, PSD se clasa pe primul loc cu 34,4%, AUR era pe locul doi, cu 20,6%, PNL avea 16,6%, iar USR 12,5%.

Cel mai recent sondaj este cel realizat de CURS în noiembrie 2022, unde PSD este pe primul loc cu 34%, PNL - 24%, AUR - 12% și USR - 9%.

Consultantul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru Ziare.com cum încheie fiecare partid anul 2022 și mai ales cum se reflectă rezultatele în anul electoral 2024.

PSD - o guvernare fără consecințe

Consultantul politic arată că PSD a avut un an bun în coaliția de guvernare, fără consecințe negative privind perspectivele electorale, ba chiar reușind să își spele imaginea.

”Pentru PSD 2022 a fost un an foarte bun, un an în care a dovedit că decizia de a intra la guvernare a fost una potrivită pentru că nu a avut consecințe electorale. În sondajele de opinie PSD a rămas cam acolo unde era și anul trecut pe vremea asta. PSD a avut un an de guvernare în care și-a consolidat parcursul cu actuala conducere și când mă refer la acest parcurs, mă gândesc la o spălare a imaginii și o detensionare a opiniei publice cu privire la imaginea partidului. Cred că iese din acest an cu această a imagine a unui partid care guvernează bine.

Ads

PSD a pătimit de pe urma unor lucruri relativ asociate cu guvernarea, în principiu cu justiția și legile justiției, cu corupția, dar legat de guvernare, cu mici scăpări, a reușit să proiecteze o imagine bună.

PSD a reușit să domine această coaliție chiar dacă nu a dat premierul și poate nu toată lumea se aștepta la acest lucru când, la începutul acestei coaliții, nu se știa exact potențialul lui Nicolae Ciucă. În același timp, făcând retrospectivă, nu putem să nu spunem că rotativa va fi un moment hotărâtor inclusiv în perspectiva lui 2024 și atât PSD, cât și Marcel Ciolacu, depind de ceea ce se va întâmpla anul viitor”, explică Adrian Zăbavă.

PNL - frână pusă căderii în sondaje

Apele nu au fost line pentru PNL la începutul anului 2022. Existau numeroase semne de întrebare cu privire la guvernare pe fondul urmelor lăsate de ruperea de USR, sondajele arătau un trend descendent, iar între timp s-a schimbat inclusiv președintele partidului. Cu toate acestea, liberalii au marcat o reușită, și anume au pus frână căderii în sondaje și s-au menținut la un procent constant.

Ads

”PNL a intrat în acest an pe un drum extrem de tumultos. La finalul anului trecut, începutul anului curent, lucrurile în partid încă nu se liniștiseră, nu era clar ce va urma, Florin Cîțu încă era președintele partidului. Erau multe semne de întrebare, eram într-o criză politică, erau deja certați cu USR-ul, în consecință PNL a avut o parte primă a anului bună pentru că a reușit să oprească căderea din sondaje. PNL a reușit să-și conserve un anumite procent în sondajele de opinie, nici prea mare, nici prea mic, dar unul care să-l țină în viață în perspectiva lui 2024.

Au existat și lucruri rele: faptul că n-a reușit să fie principala vioară în guvernare, deși a avut premierul și faptul că alegerile interne, deși au avut loc și au ales un președinte, n-au reușit să arate o cale pentru viitorul PNL. Acum la PNL e liniște, dar o liniște care anunță o furtună la un moment dat pentru că actuala conducere nu este legitimă în totalitate, multă lume a fost nemulțumită de modul în care s-au luat deciziile în această guvernare alături de PSD și de faptul că de cele mai multe ori PNL a fost remorca PSD. În plus, o parte din membrii PNL încep să adune tot mai multe nemulțumiri la adresa lui Klaus Iohannis, fiind știut faptul că până la urmă deciziile și intențiile lui Klaus Iohannis au contat cel mai mult în ceea ce s-a întâmplat la PNL în ultimii ani. Toate acestea, în perspectiva lui 2024, au un potențial distructiv”, arată consultantul politic.

Ads

Adrian Zăbavă punctează și că, deși profilul lui Nicolae Ciucă nu se apropie de cel al unui candidat cu șanse la alegerile prezidențiale, liberalii nu au o alternativă în acest moment. De asemenea, anul 2023 va fi ”crucial” pentru PNL, dar fiind că președintele Iohannis se apropie de finalul mandatului, astfel că influența sa va fi tot mai mică, iar consecințele se vor resimți în interiorul partidului. La toate acestea se adaugă și rotativa agreată de coaliție, și anume ca anul 2023 să aducă un social democrat în funcția de premier.

”Nu îl văd pe Nicolae Ciucă să rămână într-o poziție favorabilă pentru alegerile prezidențiale și să rămână un președinte al partidului credibil din funcția de președinte al Senatului sau din orice altă funcție. Nicolae Ciucă este astăzi relevant din funcția de premier pe care o ocupă. Dacă pierde funcția, fragila lui liniște de astăzi din PNL se poate sparge foarte ușor. El, din funcția de președinte al senatului, rămâne fără pârghiile care îl țin astăzi pe agendă din punct de vedere al comunicării. Astăzi îl auzim prin prisma atribuțiilor sale, dar dacă ar fi în locul Alinei Gorghiu, nu știu dacă ar putea să mai fie un jucător important pe agendă chiar dacă ar fi și președintele PNL deoarece că mesajul politic la Nicolae Ciucă a fost aproape inexistent pe parcursul anului. Dățile în care a vorbit cu sigla PNL în spate într-un an cred că pot fi numărate pe degetele de la o mână”, adaugă consultantul politic.

Ads

USR - un an dezastruos

Adrian Zăbavă susține că, pentru USR, 2022 a fost ”un an dezastruos” și că nu a reușit să revină în aceeași poziție după ce a ieșit de la guvernare. De asemenea, nici perspectivele de viitor nu se arată roz pentru USR.

”Pentru USR a fost un an dezastruos. De cele mai multe ori USR e în afara agendei publice, nu e relevant privind subiectele importante sau nu reușește să intre pe agendă cu pozițiile pe care le are. Sunt semnele ce arată că acel partid nu e relevant pentru bună parte din public.

USR nu a reușit să își revină anul acesta după ieșirea de la guvernare, nu a reușit să facă PNL vinovat de ceea ce s-a întâmplat atunci și nu a reușit să convingă electoratul larg că ruperea acelei coaliții a fost o greșeală. În momentul în care coaliția s-a rupt, încrederea populației în acel guvern era mică.

Declanșarea războiului a făcut bine coaliției PSD-PNL și rău opoziției pentru că în vremuri de criză lumea are mai multă încredere în cei de la putere, iar USR nu era deloc credibil pe securitate și relații internaționale. Ei au încercat să facă din mesajul economic unul principal, fără prea multe șanse de izbândă, au încercat să mai ”mulgă” subiectul justiției și corupției, dar în afara agendei.

Ads

Nu putem să facem abstracție de faptul că există AUR și acest nou partid a preluat rolul de partid antisistem de la USR. E adevărat că pe alte coordonate, pe alt mesaj, pe alte valori, dar aceste lucruri nu sunt atât de importante atunci când e vorba de un vot anti-sistem. O parte din votul anti-sistem pe care USR a luat un rezultat excepțional în 2019 s-a dus astăzi către AUR.

Trebuie să trecem în revistă și tumultul intern prin care au trecut: să nu uităm că și-au ales un președinte care a demisionat din funcție după doar câteva luni și din USR au plecat oameni care au înființat alt partid. Asta n-are cum să nu aibă consecințe, inclusiv electorale”, explică consultantul politic.

AUR - jucător în bazinul electoral al partidului naționalist

Deși AUR nu s-a mai bucurat de aceeași vizibilitate pe care a avut-o în perioada restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, liderul partidului, George Simion, a profitat de orice altă oportunitate. Totuși, viitorul este imprevizibil pentru partid și există mai mulți factori care îi pot duce pe culmile succesului sau eșecului.

”AUR nu a mai avut parte de subiecte care să îi ofere o vizibilitate extremă, ceea ce s-a întâmplat în a doua parte a pandemiei. Până la urmă subiectul din care și-au luat seva, nemulțumirea socială pe seama căreia au crescut, a fost pandemia. Însă au fructificat destul de bine orice oportunitate pe care au avut-o.

Plecând de la ultimul exemplu, cel cu aderarea României la Schengen, AUR nu a fost prezent în nicio privință pe agendă anterior votului, dar cu toate acestea astăzi e cel mai vizibil actor politic în mediul online pe subiectul Schengen. Au reușit să pună stăpânire pe eșecul Schengen și să-l transforme într-un mesaj care să îi facă vizibili, din nou pe o nemulțumire populară.

Cred că principala problemă a AUR în perspectiva lui 2024 ține de consolidarea locală a partidului, a organizațiilor locale și a candidaților pe care îi va avea. Dacă vom avea alegeri comasate, AUR, la fel ca și USR, are o problemă, și doar organizații și candidați foarte puternici îi vor scoate la liman. Vor aștepta un colaps economic sau guvernamental în 2023 de pe urma căruia să beneficieze. Deci depinde mult de context.

Bazinul electoral potențial al acestui curent naționalist, conservator, a crescut foarte mult. AUR e principalul jucător aici, dar din ce în ce mai multe partide mici, dar și politicieni, vizează acest electorat. De la partidul Dianei Șoșoacă, până la politicieni cu ștate vechi, cum ar fi Victor Ponta sau Varujan Vosganian. Acest electorat pare că ar avea un potențial de 20-25%”, încheie consultantul politic.