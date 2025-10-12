Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE

Congresul PSD ar urma să fie organizat în data de 7 noiembrie, susțin surse din partid pentru G4Media. O dată finală s-ar putea decide în ședința de luni a conducerii PSD. În cadrul congresului, delegații vor alege noua conducere a partidului: președinte, secretar general, prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Două nume din PSD și-au anunțat oficial intenția de a candida la șefia partidului. Este vorba de Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar, și Titus Corlățean, fost ministru de Externe.

Congresul PSD e așteptat de restul partidelor din Coaliție pentru a pune capăt instabilității care influențează și activitatea guvernului, scrie sursa citată.

Sorin Grindeanu nu a făcut un secret din faptul că vrea ca votul pentru viitorii membri ai echipei de conducere să fie pe liste, nu individual. Adică, fiecare candidat la președinția partidului va veni în fața delegaților cu o listă completă de nume pentru fiecare funcție.

Pe lista lui Sorin Grindeanu ar urma să fie Claudiu Manda ca secretar general, Lia Olguța Vasilescu (soția lui Manda) și Victor Negrescu ca prim-vicepreședinți.

Senatorul PSD Titus Corlăţean declara în august că anunţul său cu privire la candidatura la şefia partidului a avut un ecou larg în profunzimea partidului.

El a adăugat că este "extrem de încurajator faptul că partidul reînvie, devine un partid viu şi oamenii încep să se manifeste".

"Prea au fost tăcuţi, prea au fost mimetici, prea au fost aliniaţi la nişte comandamente date de şefi fără să critice sau fără să vină cu contraargumente. Asta e important, să avem această dezbatere în partid şi să înţelegem că sunt nu doar mizele interne al PSD de a redeveni partid important, dar sunt mize ale României", a afirmat acesta.

Corlăţean a mai spus că alegerea conducerii PSD s-a făcut pe un sistem care are şi avantaje, dar şi profunde dezavantaje, acel sistem de moţiune.

