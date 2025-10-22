Consultant politic, despre Congresul PSD: „Soarta lui este deja rezolvată”. Motivul deblocării discuțiilor privind data alegerilor de la București

Consultantul politic Cristian Andrei a scris miercuri, 22 octombrie, pe pagina sa de Facebook, că soarta Congresului PSD a fost deja „rezolvată”, iar pe cale de consecință PSD nu s-a mai opus organizării alegerilor la Primăria București.

„Luni s-a închis și rezolvat soarta Congresului PSD. Va fi un singur candidat la Președinte, cu o negociere internă care a închis disputele pentru putere.

Apoi, marți, chiar a doua zi, în coaliție, s-a dat drumul la alegerile pe București. PSD nu s-a mai împotrivit”, scrie acesta pe Facebook.

Consultantul politic subliniază că nu este vorba despre o coincidență, în contextul în care un candidat PSD victorios la Primăria București, înaintea congresului, ar fi putut avea pretenții la șefia partidului.

Coaliția de guvernare a căzut de acord, luni, 21 octombrie, asupra datei alegerilor pentru alegerile de la București. Scrutinul se va desfășura pe data de 7 decembrie 2025.

