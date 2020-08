Cu cateva zile inainte de congresul PSD, Eugen Teodorovici vrea sa sa fie recunoscut la tribunal ca singurul lider executiv al PSD: "Am cerut respectarea legii"

"In considerarea celor de mai sus, in prezent subsemnatul Eugen Orlando Teodorovici , in calitate de presedinte executiv al PSD, sunt singurul membru al organelor de conducere executiva ale partidului aflat in continuare in functie,Va solicit sa luati act de cele mai sus indicate si de faptul ca subsemnatul detin in mod legal si statutar functia de presedinte executiv al PSD, cu atributiile pe care Legea nr. 14/2003 si Statutul PSD le stipuleaza cu privire la aceasta.Depun prezenta adresa cu scopul de a asigura corecta informare atat a institutiilor publice avand competente in organizarea si functionarea partidelor politice (printre care Autoritatea Electorala Permanenta), precum si a tertilor, pentru asigura corecta respectare a caracterului de informatie de interes public al datelor din Registrul partidelor politice, statuat de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 14/2003", se arata in documentele publicate pe Facebook de senatorul PSD.Acesta a denuntat din nou ceea ce a numit drept "conducerea ilegala a PSD"."Am cerut respectarea Legii nr. 14/2003 si a Statutului PSD! Am cerut in repetate randuri organizarea corecta a alegerilor pentru conducerea PSD!Tacerea conducerii ilegale a PSD a fost raspunsul pentru toti membrii si sustinatorii acestui partid!A fost si este indiferenta si insulta la adresa celor care au asteptari din partea celor ce se considera << reformatorii >> PSD!Astazi am cerut Tribunalului Bucuresti sa restabileasca legalitate!!De ce este necesar acum acest demers?Pentru ca nu trebuie sa validam alegerea in mod nestatutar si nedemocratic a presedintelui PSD, printr-un simulacru de alegeri, atunci cand regulile se schimba in timpul jocului tocmai pentru a diminua sau anula sansele altor potentiali candidati!", a scris fostul ministru al Finantelor intr-un mesaj insotit de imagini cu documentele depuse la Tribunalul Bucuresti.