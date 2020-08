Eugen Teodorovici, declaratii la Tribunalul Bucuresti: "Actuala conducere a PSD a cerut bani de la AEP fara sa aiba dreptul legal"

Fostul ministru al Finantelor a anuntat ca solicitarea de amanarea a Congresului extraordinar PSD pe care a depus-o joi, a ramas in pronuntare si ii incurajeaza si pe colegii sai sa invoce statutul in interiorul partidului."Respectarea statului ar trebui sa devina un deziderat. Toti colegii din partid trebuie sa aiba curajul sa invoce statutul. Eu azi am constestat. Actuala conducere ilegala a cerut bani de la AEP fara sa aiba dreptul legal. Am incredere ca instanta va spune clar ca ceea ce am sustinut este si corect. Este o chestiune de principiu. Statul de drept nu poate sa se consolideze fara ca politicienii sa respecte legile. Asteptam decizia instantei si vedem pasii care vor urma", a declarat Teodorovici.Eugen Teodorovici, care candideaza la sefia PSD, a inregistrat joi, 20 august, o cerere la Tribunalul Bucuresti prin care solicita amanarea Congresului extraordinar al partidului de sambata, pana cand se rezolva litigiul privind anularea unor decizii ale conducerii interimare ilegale a formatiunii.In replica, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a precizat ca nu doreste sa comenteze probleme interne ale PSD, insa Eugen Teodorovici este "un personaj destul de exotic" si nu ar lua in serios fiecare demers al acestuia. Simonis a adaugat ca este contradictoriu faptul ca a fost validata candidatura la sefia PSD de catre conducerea interimara a partidului, insa fostul ministru de Finante contesta legitimitatea acesteia.Eugen Teodorovici a adresat o cerere catre Tribunalul Bucuresti in care solicita "luarea masurii amanarii lucrarilor Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat convocat pentru data de 22 august 2020, pana la judecarea actiunii civile ce se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti - sectia IV civila, inrregistrata sub nr. 21113/3/2020 din data de 20.08.2020. Aprecizez ca sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru promovarea actiunii in procedura ordonantei presedintiale", potrivit unei postari pe Facebook a senatorului PSD.Teodorovici precizeaza urmatoarele, in solicitare:"".Senatorul PSD mai spune, in postarea pe reteaua de socializare ca instanta va decide privitor la conducerea interimara ilegala a PSD si le transmite unor dintre colegii sai ca s-au grabit sa se pronunte in legatura cu sansele actiunilor sale in instanta."Instanta va decide! Conducerea interimara ilegala a PSD a declarat ca nu este nimic ilega! Eu sustin contrariul! Instanta va decide daca au actionat impotriva legii! COngresulPSD trebuie organizat doar in conditii de legalitate! Cititi si veti intelege! P.S.: Am vazut ca unii dintre colegii mei s-au grabit sa se pronunte in legatura cu sansele actiunilor mele. Daca sunt atat de siguri de dreptatea lor, de ce nu amana Congresul pana se va pronunta instanta? Dreptate pana la capat!", mai scrie Eugen Teodorovici in postare.Simonis: Colegii de partid vor sanctiona la votul in Congres faptul ca Teodorovici nu a semnat motiunea de cenzuraIntrebat cum comenteaza actiunea lui Eugen Teodorovici, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a precizat ca nu ar lua in serios toate demersurile acestuia."Nu vreau sa comentez probleme interne de partid. Nu sunt la curent cu actiunea domnului Teodorovici. As spune doar ca domnul Teodorovici este un personaj destul de exotic si n-as lua in serios fiecare demers pe care acesta il face. Insa, pana la urma este foarte complicat sa inteleg cum contesta legitimitatea unei conduceri careia i se adreseaza de cate ori doreste sa faca un demers. De exemplu, candidatura dansului a fost adresata actualei conduceri a partidului. Sunt chestiuni care se bat cap in cap din punct de vedere juridic. Eu fiind jurist poate inteleg mai bine ca dansul aceste chestiuni. In rest, nu comentez demersul politic. Si domnului Teodorovici si ceilalti colegi care vor sa candideze au dreptul sa se manifeste in spatiul public cum doresc", a afirmat Simonis joi la Parlament.Chestionat daca risca vreo sanctiune, pe linie de partid, Eugen Teodorovici deoarece este singurul social-democrat care nu a semnat motiunea de cenzura, Alfred Simonis a raspuns: "Cred ca cei care nu au semnat sau nu vor vota motiunea de cenzura, vor fi sanctionati de colegii de partid. Domnul Teodorovici se va prezenta in fata Congresului in cateva zile. Probabil colegii de partid vor incerca sa evalueze aceasta lipsa a semnaturii dansului de pe lista initiatorilor motiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban".Congresul PSD va avea loc sambata, de la ora 10.00. Eugen Teodorovici si Marcel Ciolacu candideaza pentru sefia partidului. In 38 de centre teritoriale vor exista urne unde social-democratii vor vota, secret, pe buletine de vot."Se vor face procese verbale, dupa vot se vor transmite catre toti si fireste la centru. Toate centrele teritoriale vor fi dotate cu aparatura audio-video pentru transmitere live a acestui eveniment , iar toata lumea va avea pe ecrane la imaginile din toate celelalte centre", a explicat miercuri purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu