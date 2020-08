Scandal in PSD pe mecanismul de organizare a alegerilor interne. Se ascut cutitele inaintea congresului din 22 august

Presedintele interimar Marcel Ciolacu , care aspira la un mandat intreg, vrea ca votul sa se faca prin motiune, adica cel care vrea sa candideze pentru functia de presedinte sa aiba si o echipa de prim-vicepresedinti si vicepresedinti, in timp ce Eugen Teodorovici, pentru moment unicul contracandidat al acestuia la sefia partidului, contesta vehement mecanismul si ameninta cu un proces Fostul ministru de Finante Teodorovici isi doreste candidaturi uninominale, asa cum considera ca prevede statutul partidului, si ameninta ca va da partidul in judecata in cazul in care tabara lui Ciolacu va face altfel.Conform statutului, in cadrul Congresului PSD se vor alege, prin vot secret, 21 de vicepresedinti ai partidului, dupa cum urmeaza:- opt vicepresedinti alesi la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei;- opt vicepresedinti alesi la nivel natonal, in ordinea descrescatoare a voturilor;- cinci vicepresedinti alesi la nivel natonal din cadrul organizatei de femei a PSD, in ordinea descrescatoare a voturilor;Pe lista lui Marcel Ciolacu se afla: Olguta Vasilescu, Claudiu Manda Mihai Tudose , Radu Moldovan, Dragos Benea , Doina Fedorovici, Daniel Baluta, Vasile Gliga, Titus Corlatean , Ionut Pucheanu pentru pozitia de vicepresedinte, Paul Stanescu pentru cea de secretar general si Vasile Dincu pentru functia de presedinte al Consiliului National. Eugen Orlando Teodorovici si-a depus actele uninominal, fara o echipa in spate."Eu imi depun candidatura si voi atasa toate documentele, inclusiv paragrafele din Statut care stabilesc aceasta procedura. Daca nu se respecta Statutul PSD, voi merge in instanta si am sa castig. Statutul poate fi modificat doar de Congres, iar modificarea aprobata de Tribunal. Nu poti sa stabilesti in CEX modificarile, sa pui la punctul 1 al ordinii de zi de la Congres modificarea statutului si la punctul doi sa alegi conducerea in baza modificarilor, asa cum vrea Ciolacu. Ei nu cunosc nici legile tarii, nici statutul partidului", a declarat Eugen Teodorovici pentru Digi24.ro.Partidul Social Democrat si-a schimbat statutul in preajma alegerilor prezidentiale din 2019. Eugen Teodorovici nu s-ar fi calificat in competie conform vechiului statut, care preciza ca pentru a candida la sefia partidului trebuie sa fii sustinut de organizatia judeteana de apartenenta. PSD Tulcea, organizatia din care provine Teodorovici, nu a anuntat ca il va sustine pe acesta la sefia partidului.Singurul lider PSD care si-a anuntat public sustinerea pentru Teodorovici a fost Codrin Stefanescu."Eugen Orlando Teodorovici si-a depus candidatura pentru functia de Presedinte al PSD! In conformitate cu Statutul actual al partidului. Pe care Ciolacu il calca in picioare cu bocancii primiti de la cazarma.Il sustin pe Eugen Teodorovici si ar trebui sa o faceti si voi! Este singura sansa pentru a ne putea recupera partidul", a scris Stefanescu pe Facebook Teodorovici a detinut, anul trecut, functia de presedinte executiv, pe care a obtinut-o in cadrul Congresului din iulie 2019. Dupa pierderea alegerilor prezidentiale, Viorica Dancila a fost fortata sa isi dea demisia in cadrul Comitetului Executiv din luna decembrie.Teodorovici nu a renuntat insa la functia sa si sustine ca el trebuia sa preia conducerea interimara a partidului dupa demisia Vioricai Dancila.Comitetul Executiv al PSD a decis in decembrie 2019 ca Marcel Ciolacu si Paul Stanescu vor prelua conducerea interimara ca presedinte, respectiv secretar general.Eugen Teodorovici a adaugat ca, daca va prelua conducerea PSD, nu va schimba listele cu candidati pentru locale.