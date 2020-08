Se intensifica luptele din PSD inaintea congresului. Teodorovici: "Depun plangere penala impotriva lui Ciolacu si Stanescu. Nu accept ca acest partid sa fie terfelit de niste infractori"

Teodorovici, fara echipa

"Ciolacu si Stanescu fac actiuni mafiote"

Membru de baza al echipei Dancila

Senatorul ii ameninta pe Marcel Ciolacu si Paul Stanescu cu plangeri penale si sustine ca nu se poate organiza online Congresul extraordinar pe 22 august, descrie intreaga situatie Europa Libera. Sedinta Comisiei PSD de validare a candidaturilor a avut loc luni si a constatat, pe baza Regulamentului de organizare al Congresului, ca dosarul senatorului Eugen Teodorovici nu este complet. Surse din conducerea PSD au declarat pentru Europa Libera ca senatorului PSD ii lipsesc programul politic si echipa cu care sa candideze in cadrul Congresului Extraordinar.Decizia luata de Comitetul de validare urmeaza sa fie transmisa Comitetului Executiv, cel caruia ii apartine hotararea finala in privinta candidatilor admisi pentru Congresul Extraordinar. In schimb, dosarul de candidatura al lui Marcel Ciolacu a fost declarat complet.Singurul lider PSD care si-a anuntat public sustinerea pentru Teodorovici a fost Codrin Stefanescu. " Eugen Orlando Teodorovici si-a depus candidatura pentru functia de Presedinte al PSD! In conformitate cu Statutul actual al partidului. Pe care Ciolacu il calca in picioare cu bocancii primiti de la cazarma.Il sustin pe Eugen Teodorovici si ar trebui sa o faceti si voi! Este singura sansa pentru a ne putea recupera partidul", a scris Stefanescu pe Facebook Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a depus o lista completa, pe care se regasesc pentru functia de prim-vicepresedinte numele Gabrielei Firea si a lui Sorin Grindeanu Pe lista lui Marcel Ciolacu se afla: Olguta Vasilescu, Claudiu Manda Mihai Tudose , Radu Moldovan, Dragos Benea , Doina Fedorovici, Daniel Baluta, Vasile Gliga, Titus Corlatean , Ionut Pucheanu pentru pozitia de vicepresedinte, Paul Stanescu pentru cea de secretar general si Vasile Dincu pentru functia de presedinte al Consiliului National.Eugen Teodorovici a declarat pentru Europa Libera ca decizia de astazi face parte din planul conducerii interimare a PSD de a-i bloca candidatura pentru functia de presedinte la Congresul extraordinar programat pentru 22 august. Potrivit acestuia, PSD a declarat catre Tribunal o conducere, in timp ce pentru a primi banii de subventie de la Autoritatea Electorala Permanenta, au anuntat conducerea interimara.Modificarile aduse la Statut sunt realizate de o conducere nelegala. Statutul e incalcat in mod clar. Fiecare parte se adreseaza instantei, dar ei pun in pericol validarea listelor din 18 august pentru locale, pun in pericol existenta intregului partid. Parchetul poate cere radierea partidului.Eu sunt presedintele interimar al partidului pe legea actuala si pe Statut, sunt presedintele CEX-ului", a declarat Eugen Teodorovici pentru Europa Libera.Senatorul a detinut anul trecut functia de presedinte executiv, pe care a obtinut-o in cadrul Congresului din iulie 2019. Dupa pierderea alegerilor prezidentiale, Viorica Dancila a fost fortata sa isi dea demisia in cadrul Comitetului Executiv din luna decembrie. Teodorovici nu a renuntat insa la functia sa si sustine ca el trebuia sa preia conducerea interimara a partidului dupa demisia Vioricai Dancila.Comitetul Executiv al PSD a decis in decembrie 2019 ca Marcel Ciolacu si Paul Stanescu vor prelua conducerea interimara ca presedinte, respectiv secretar general. Eugen Teodorovici a adaugat ca daca va prelua conducerea PSD, nu va schimba listele cu candidati pentru locale.