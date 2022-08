Sedinta cu demisii si amenintari la PSD. Firea a ajuns iar in tabara rebelilor, Dancila anunta schimbari si data Congresului

Comitetul Executiv al PSD s-a reunit vineri, la pranz, pentru decizii importante dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea, una dintre ele fiind organizarea unui prim congres in data de 29 iunie.

Presedintele executiv interimar, Paul Stanescu, si-a dat demisia, nemultumit de organizarea prematura a congresului, relateaza presa. Oficial, el a demisionat din motive personale.

Urmeaza ca la congres sa se faca modificari la statutul PSD si sa fie aleasa o conducere cu puteri depline, iar dupa realizarea unor sondaje sa fie organizat un alt congres, la care sa fie desemnat candidatul PSD la alegerile prezidentiale de la finalul anului.

Viorica Dancila nu si-a anuntat oficial candidatura la sefia PSD, dar astazi tabara ei a castigat confruntarea cu aripa Stanescu-Firea.

Ziare.com a prezentat in format LIVE TEXT declaratiile si deciziile zilei de la PSD:

16:00 - Paul Stanescu spune ca presedintele PSD ar trebui ales "ca virgula papa".

El si-a exprimat opinia ca presedintele ar trebui sa fie ales dupa o analiza a rezultatelor de pana acum.

"Sa fie ales ca papa: iese fumul alb, ne strangem cu totii", a explicat el.

Intrebat daca exista riscul sa treaca motiunea de cenzura, tinand cont de disensiunile din PSD, Paul Stanescu a spus ca riscul nu exista.

La randul sau, Dumitru Buzatu spune ca "trebuie sa luam realitatea asa cum este", iar discutiile "au deviat in fel de fel de unghiuri".

"O sa sustinem desfasurarea congresului cu tot ce putem. Vom vedea cum sunt rezultatele", a mai spus Buzatu, subliniind ca va fi nevoie de o modificare a statutului, pentru desemnarea mai rapida a unor succesori, asa cum a fost cazul "cu care ne-am confruntat".

Buzatu a admis ca el a fost sustinatorul variantei de a se merge "pe pasi succesivi" si a explicat necesitatea congresului rapid: "Orice interimar isi doreste sa fie definitiv, aceasta e realitatea".

Dumitru Buzatu a mai spus ca e un timp scurt in care trebuie sa fie desemnat candidatul PSD la presedintie.

15:50 - Viorica Dancila face declaratii:

- Imi pare foarte rau ca Paul Stanescu si-a dat demisia. A spus ca din motive personale. Va continua in PSD, iubeste mult acest partid.

- Trebuie sa stabilim mai multe lucruri, sa modificam statutul in ceea ce priveste alegerea presedintelui, sa venim cu un program politic, sa aratam ce am inteles din alegeri. Sa dam legitimitate conducerii sa isi asume rezultatele. Congresul trebuie sa fie premergator unui congres in care sa stabilim candidatul la prezidentiale. Din 11 august incepem strangerea de semnaturi. Dupa ce terminam sondajele, cand avem persoana care corespunde profilului de candidat pe care il doresc alegatorii, vom spune numele.

- Luam in calcul si varianta ca viitorul candidat sa fie din afara partidului.

- Votul a fost cel care a stabilit drumul pe care mergem. Trebuie sa adaptam programul de guvernare.

- Paul Stanescu a spus ca pleaca din motive personale, nu din cauza ca congresul va fi mai devreme. Am vorbit si aseara, aseara nu stiam ca isi da demisia.

- Va garantez ca nu am comanda de la nimeni, singura mea comanda e de la PSD, de la forurile statutare.

15:40 - Marcel Ciolacu spune ca demisia lui Paul Stanescu e un act unilateral. "Nu am ce sa comentez", spune el.

Ciolacu recunoaste ca el nu a considerat in CEx ca un congres ar fi oportun. "Prioritatea mea e motiunea. Trebuia o analiza mai aprofundata si asupra trecutului, sa ne facem planuri pentru viitor", a mai explicat el.

15:33 - Marian Oprisan raspunde la intrebarile jurnalistilor.

"Cand partidul ramane fara presedinte, se face congres intr-o saptamana si se rezolva situatia. Nu poti sa stai cu interimatul la nesfarsit", a explicat el.

"Nu am avut nicio discutie cu nimeni", a mai spus Oprisan, intrebat daca i-a convins pe liderii de filiale sa sustina propunerea Vioricai Dancila, asa cum se zvonise.

15:20 - Sedinta s-a incheiat, jurnalistii o asteapta pe Viorica Dancila sa iasa la declaratii.

Tabara Dancila a castigat, tabara Firea-Stanescu-Ciolacu a pierdut.

15:15 - In asteptarea finalului sedintei, presa relateaza ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirile in Guvern, chiar in ziua in care expirau mandatele interimarilor. Astfel, Ana Birchall preia Ministerul Justitiei, Natalia Intotero revine la Ministerul pentru Romanii de pretutindeni, pe care l-a mai condus, iar Rozana Manzatu preia Ministerul Fondurilor Europene.

15:00 - Sedinta CEx continua de mai bine de 5 ore. Antena3 sustine ca s-ar fi decis: Congresul PSD va fi convocat pentru ziua de 29 iunie.

13:00 - Surse din partid au declarat ca sedinta este una tensionata si ca, spre deosebire de alte dati, Viorica Dancila a luat cuvantul chiar la inceput. Ea a spus ca vrea congres foarte repede, chiar in luna iunie, pentru alegerea unei noi conduceri cu puteri depline.

12:34 - Paul Stanescu si-ar fi inaintat demisia din functia de presedinte executiv, relateaza Digi24, citand surse din partid. Stanescu nu si-a argumentat decizia, informeaza si Mediafax.

Conform jurnalistilor Digi24, Paul Stanescu a intrat astazi prin spatele cladirii si a venit furios la sedinta, refuzand sa stea de vorba cu jurnalistii, un lucru neobisnuit pentru el.

Digi24 relateaza ca in ultimele zile ar fi aparut o ruptura intre Dancila si Stanescu, presedintele interimar dorind un congres cat mai repede, iar Stanescu o amanare pana dupa prezidentiale.

Conform sursei citate, Marian Oprisan ar fi cel care "trage sforile" pentru Viorica Dancila. El i-ar fi sunat in ultimele zile pe colegii din teritoriu si i-ar fi convins pe o parte dintre ei sa sustina organizarea cat mai rapida a unui congres la care sa fie aleasa o noua conducere. In schimb, Paul Stanescu ar fi in tabara Gabrielei Firea, care sustine o temporizare a schimbarilor.

11:30 - Gabriela Firea, care a revenit la sefia PSD Bucuresti, a declarat ca a stabilit "de comun acord cu colegii ca graba strica treaba", asa ca "am amanat alegerile pentru prima saptamana a lunii septembrie".

"Vrem sa ne reorganizam, sa ne regrupam, sa aflam in totalitate cauzele pentru care s-a inregistrat un scor atat de mic la europarlamentare si sa gasim si solutii", a mai spus ea, reamintind ca PSD a obtinut in 26 mai "jumatate practic din scorul obtinut de PSD la alegerile parlamentare si locale".

Gabriela Firea a mai subliniat ca "trebuie sa redresam echipa politica", iar "un congres va trebui sa aiba loc pentru modificarile la statut si pentru desemnarea candidatului pentru prezidentiale".

"Avem o conducere statutara, care nu e contestata de nimeni - doamna Dancila presedinte interimar si dl Stanescu presedinte executiv", a mai punctat ea.

11:12 - Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a evitat sa dea raspunsuri transante la intrebarile jurnalistilor, dar a spus, inainte de intrarea la sedinta CEx, ca, in opinia lui, in acest moment "este necesar sa existe o conducere stabila a partidului".

In ceea ce priveste candidatul PSD la prezidentiale, Buzatu crede ca "trebuie gasit un candidat care sa aiba cea mai mare sansa de a infrunta candidatul Opozitiei sau candidatii Opozitiei".

11:05 - Viorica Dancila nu a dat declaratii inainte de intrarea la sedinta.

11:02 - Premierul Viorica Dancila a trimis la Bruxelles lista cu portofoliile de comisar european vizate de Romania, pe primul loc fiind cel al Transporturilor, pentru care este propus Eugen Teodorovici. Numele ministrului de Finante este vehiculat si pentru postul de vicepremier, in locul Anei Birchall, au declarat surse pentru Mediafax.

10:57 - Marcel Ciolacu, noul presedinte al Camerei Deputatilor, sustine ca nu sunt probleme in partid.

"Intai sa terminam cu motiunea si pe urma stam de vorba de altceva. In momentul de fata nu sunt probleme. Din punct de vedere matematic, aceasta motiune nu poate trece", a declarat Marcel Ciolacu. Intrebat daca vizeaza functia de presedinte al PSD, Ciolacu a evitat sa raspunda clar, spunand ca acum trebuie sa se discute despre motiunea de cenzura.

10:50 - Niculae Badalau a facut cateva declaratii inainte de intrarea la sedinta CEx si a raspuns la intrebarile jurnalistilor:

- Asa cum spune statutul, vom face un congres, probabil intr-o luna - doua, pentru a stabili programul pentru prezidentiale si numele candidatului.

- In PSD nu sunt tabere, e un partid puternic, consolidat, si sunt convins ca vom face o figura frumoasa la prezidentiale.

- (De ce sunteti convins?) PSD e un partid (sic!) care eu consider ca romanii il iubesc, il respecta, avem un program de guvernare foarte bun, ideea e sa vedem unde am gresit. Poporul roman are intotdeauna dreptate.

- Doamna Viorica Dancila este un presedinte interimar foarte bun.

- (Ce credeti despre pactul propus de presedintele Iohannis?) Cred ca e momentul ca in Romania sa nu mai existe razboaie intre institutii, Romania are nevoie de liniste ca sa putem sa construim.

- (Sa se faca alegeri in organizatiile care au avut scoruri proaste la europarlamentare?) Nu cred ca e momentul tinand cont ca avem alegeri prezidentiale pentru 4-5 luni.

- (Sa fie demisa Carmen Dan dupa ce s-a intamplat in diaspora la vot?) Numai premierul poate face analiza unui ministru

- (Remaniere mai ampla sau restructurare a Guvernului?) Consider ca trebuie sa imbunatatim programul de guvernare si sa ne canalizam pe programele mari: infrastructura, spitalele mari si energie.

- (Candidati la congres?) Nu vizez nicio functie la congres. Sunt ministrul Economiei si zona asta imi ocupa foarte mult timp.

09:56 - Marian Oprisan a declarat inainte de sedinta CEx ca, din punctul sau de vedere, Viorica Dancila conduce foarte bine partidul in momentul de fata.

"Doamna premier prin analizele si modul in care s-a comportat a demonstrat ca e un lider politic important si care are lucruri importante de spus. Si dna Viorica Dancila si alti colegi pot indeplini cu succes functia de presedinte al partidului.

Eu nu candidez la functia de presedinte. Dar v-am mai spus. In ranita oricarui soldat se afla un baston de maresal", a punctat el.

Oprisan a precizat ca congresul ar trebui sa aiba loc la sfarsitul lunii iunie.

Intrebat despre candidatul la alegerile prezidentiale, Oprisan a spus: "Candidatul la alegerile prezidentiale trebuie sa fie un tip serios, un candidat serios, un om puternic, un om cu reale calitati si care sa isi iubeasca tara in primul rand si care sa respecte cu sfintenie Constitutia".

De asemenea, intrebat daca presedintele Academiei Romane ar putea fi candidatul PSD la alegerile din toamna, Oprisan a afirmat: "Si-a exprimat dorinta de a candida la alegerile prezidentiale? Nu am aceasta informatie, dar domnul Ion Aurel Pop este un mare savant si un mare intelectual si un mare roman. Daca domnia sa vrea sa candideze la prezidentiale, asta este o veste buna".

*****

Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare, PSD a ramas cu o conducere interimara, insa nu este clar deocamdata daca la acest congres va fi ales si noul presedinte al partidului sau daca va fi mentinut interimatul asigurat de Viorica Dancila, cel putin pana la prezidentiale.

In ceea ce priveste remanierile, Viorica Dancila asteapta un raspuns de la Cotroceni, in conditiile in care vineri expira interimatele la trei ministere. In urma raspunsului presedintelui, deciziile se vor lua tot in Comitetul Executiv.

Desi Paul Stanescu a evocat posibilitatea unei remanieri care sa vizeze mai multe ministere, deocamdata acest lucru nu este luat in calcul, conform declaratiilor premierului.

Ea a mai spus ca, in scurt timp, in cadrul forurilor statutare se va lua o decizie pentru nominalizarea pe postul de vicepremier pe probleme economice, pentru ca Viorel Stefan va pleca la Curtea Europeana de Conturi.

Intrebata daca are in vedere o remaniere mai ampla, inclusiv a ministrilor ALDE, in primul rand Teodor Melescanu, premierul a raspuns: "ALDE va decide daca isi doreste aceasta remaniere, voi discuta cu dl Tariceanu. Deocamdata, nu am discutat acest subiect".

Pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei a fost propus Titus Corlatean, pentru Ministerul Justitiei, Ana Birchall, care in prezent asigura interimatul la acest minister, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusa Roxana Manzatu, iar pentru Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a fost nominalizata Natalia Intotero, care a mai detinut acest portofoliu.

Presedintele Iohannis a anuntat ca Titus Corlatean "nu va fi ministru la nimic".

In privinta lui Titus Corlatean, premierul a spus ca asteapta raspunsul oficial al presedintelui pentru a se putea lua o decizie.

