SURSE: Candidatura lui Eugen Teodorovici pentru sefia PSD, validata in CEx

Anterior, Eugen Teodorovici fuse rugat sa paraseasca sala unde are loc CEx al PSD, deoarece nu este membru in Comitetul Executiv, potrivit surselor citate.Dupa aceasta validare in CEx, Eugen Teodorovici si Marcel Ciolacu sunt contracandidati la sefia PSD, iar Congresul in care va aleasa noua conducere a a partidului va avea loc sambata.Eugen Teodorovici a trimis o adresa catre Tribunalul Bucuresti si Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) in care explica faptul ca a fost aleasa o conducere legitima a partidului in Congresul extraordinar din 29 iunie 2019, anume Viorica Dancila - presedinte, Eugen Teodorovici - presedinte executiv si Mihai Fifor - secretar general. Acesta mai precizeaza ca Dancila si Fifor au demisionat pe 29 noiembrie 2019, insa el ramane in continuare presedinte executiv al PSD.