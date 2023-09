Tensiuni in PSD, inainte de Congres. Deputatul "mitraliera", atac la Manda si Iordache: Sunt niste habarnisti

Deputatul Catalin Radulescu a declarat joi ca si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al partidului, desi nu are sustinerea organizatiei.

Totodata, el i-a acuzat pe Florin Iordache si Claudiu Manda ca nu sunt capabili sa isi coordoneze comisiile parlamentare, dar fac declaratii publice.

"Mi-am depus candidatura fara sustinerea organizatiei. Nu am comentat pana acum cat de buni sau nebuni sunt, dar colegii din Oltenia sa se abtina - Manda si Iordache. Florin Iordache sa vada de comisia lui si sa nu mai faca pe desteptul sa ne dea exemple ce bun jurist este. Am contestat modul de alegere in Congres. Daca acesti doi domni destepti, cum se cred dansii, si care nu au dovedit ca si-au facut treaba macar in comisiile pe care le conduc, niciunul dintre ei.

Fac referire si stiu mai bine ca nu am avut sustinere, pentru ca cerinta a fost ca se da sustinere pentru o singura persoana, deci noi nici nu am intrat in votul organizatiei. Domnii acestia, care sunt habarnisti, ar trebui sa stie, sa nu minta in fata televiziunilor", a declarat joi, Catalin Radulescu.

"Votul de sambata mi se pare ca nu isi are rostul. Trebuia sa ramanem cu functiile pana la congresul la termen si sa organizam atunci pentru toate functiile. Nu veti avea mari surprize. Probabil va fi omul si locul. Unii s-au imbolnavit noaptea, au racit a doua zi, nu au mai vrut sa candideze. M-as bucura sa candideze Nicu Banicioiu", a mai spus Radulescu.

Ads

Parlamentarul sustine ca unii s-au retras tocmai pentru ca sansele erau zero dupa actuala formula de alegere.

"Case closed. Trebuia ca toata lumea sa candideze. Maine se vor discuta toate candidaturile si se va face o lista cu toti cei care candideaza. Unii si-au depus candidaturile si apoi au racit si nu pot vorbi raciti la congres. M-am mirat de faptul ca s-au inscris si apoi s-au imbolnavit", a spus Radulescu.

Ads