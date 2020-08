Teodorovici: Merg inainte cu speranta ca vom face din PSD un partid puternic, reformat

"Vreau sa va multumesc tuturor celor care mi-ati acordat votul in Congresul de ieri, la care eu nu am participat- este un gest care ma onoreaza-, dar si celor care ati fi vrut sa o faceti, dar nu ati putut. Celor care v-ati anulat votul sau ati decis, ca si mine, sa nu participati. Chiar daca nu am participat si mi-am explicat refuzul de a fi prezent intr-o competitie organizata nedemocratic si nestatutar, eu merg inainte cu credinta si speranta ca vom face din acest partid acel PSD reformat, puternic, care va reusi sa schimbe intreaga clasa politica din Romania. Merg inainte cu convingerea ca nu este niciodata prea tarziu pentru a deveni liberi si ca atunci cand toti PSD-istii vom putea spune 'da' sau 'nu' din convingere si nu din constrangere, PSD va fi liber", a spus Teodorovici intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , l-a invitat, sambata, pe contracandidatul sau la sefia partidului, Eugen Teodorovici, sa se alature echipei sale."O sa-l invit pe Eugen Teodorovici sa se alature acestei echipe si sa inteleaga ca o entitate cum este PSD depaseste jocul singular. Filmele cu Chuck Norrris si 'Lupul singuratic' erau prin anii '75", a afirmat Ciolacu dupa Congresul extraordinar al PSD, in care a fost ales presedintele formatiunii.Intrebat pentru ce functie in echipa il invita pe Teodorovici, Ciolacu a raspuns: "I-am facut un apel public in fata dumneavoastra si sunt ferm convins ca intreaga echipa va gasi solutia cea mai buna".