Tribunalul Bucuresti respinge cererea lui Teodorovici de amanare a congresului PSD de sambata

Teodorovici a introdus pe rolul tribunalului o ordonanta presedintiala prin care dorea amanarea congresului PSD pana la judecarea unei alte cereri depuse in instanta, in care contesta actuala conducerea interimara a partidului.Eugen Teodorovici a adresat Tribunalului Bucuresti o cerere in care solicita "luarea masurii amanarii lucrarilor Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat convocat pentru data de 22 august 2020, pana la judecarea actiunii civile ce se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti - sectia IV civila, inregistrata sub nr. 21113/3/2020 din data de 20.08.2020. Apreciez ca sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru promovarea actiunii in procedura ordonantei presedintiale", potrivit unui document postat de Teodorovici pe Facebook Intr-un alt proces deschis de Teodorovici la Tribunalul Bucuresti, care inca nu a primit o data pentru judecare, fostul ministru de Finante sustine ca este singurul reprezentant ales legal si statutar in congresul PSD din 29 iunie 2919.De asemenea, Teodorovici le cere magistratilor sa constate caracterul nelegal al deciziilor emise dupa data de 29 iunie 2019 de catre conducerea "ilegala" a PSD, coordonata de Marcel Ciolacu si Paul Stanescu