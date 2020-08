Vasile Dincu: "PSD revine la o stanga rationala, pregatim o noua generatie de intelectuali". Ce spune despre Olguta Vasilescu, Claudiu Manda si Sorin Grindeanu

"Vechea garda" din PSD

In al doilea rand, este vorba de o mai mare stabilitate a proiectelor si a oamenilor si de un alt mod de a-i selectiona pe cei pe care-i promovam in spatiul politic, in spatiul public," declara Vasile Dioncu, la RFI. Intrebat daca PSD se poate rupe de trecut, avand la varf oameni din vechea garda, presedintele Consiliului National raspunde: "UTocmai aceasta vrem, in conditiile Consiliului National, in cadrul pe care ni-l va oferi Consiliul National, vom incerca sa reconstruim resursa umana, sa aducem, sa pregatim o noua generatie de intelectuali de stanga, sa pregatim pe cei care vor ajunge in structurile administrative, dar in acest moment, eu cred ca acest lucru se poate, atata timp cat schimbam cadrul in care functioneaza oamenii, schimbam proiectul si cred ca oamenii pot sa se adapteze, pentru ca in aceasta situatie era vorba de cativa oameni, foarte putini, care au condus si care in acest moment nu mai sunt in varf".Intrebat de ce ar vrea intelectualii de stanga sa adere la un PSD in conducerea caruia se afla oameni din vechea garda, ca Lia Olguta Vasilescu Titus Corlatean si Claudiu Manda , Vasile Dincu a replicat: "Sunt oameni din vechea garda, dar care luati individual, fiecare a facut ceva si care in interior, dar si in afara au fost votati de foarte multe ori si au fanii lor. Sigur ca daca intelectualii nu se regasesc in acesti oameni, poate se regasesc in altii care sunt acum la varf. Sa nu uitam ca a revenit la varful partidului Sorin Grindeanu , care in acel moment a fost executat, ca sa folosesc un termen un pic cam militar si am revenit eu si alti oameni care suntem noi in aceasta perioada, chiar daca am mai facut politica in cadrul PSD-ului mai demult".La remarca jurnalistului ca Sorin Grindeanu a fost pus premier de mana lui Liviu Dragnea , presedintele Consiliului National al PSD a afirmat: "Da, evident acesta este un adevar istoric, peste care nu putem trece, dar Sorin Grindeanu a fost cel care a renuntat pana la urma atunci si si-a pastrat identitatea de stanga, a primit increderea oamenilor in acest moment, chiar daca a fost actorul, protagonistul unui moment nefericit din istoria partidului si am putea spune ca OUG 13 a fost intr-adevar si pentru Romania un eveniment care a marcat din pacate negativ istoria social-democratiei din Romania".