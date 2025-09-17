Lider PSD, contestatar al lui Paul Stănescu: „Fac reformă. Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să o fac”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță noi măsuri de reformă administrativă, vizând de această dată reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat subliniază că procesul de modernizare a instituțiilor din subordinea Consiliului Județean nu e dictat de la centru, ci rezultat al unei strategii locale.

„Am promis reformă în administrație și asta fac! Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să o fac.

După ce 𝐚𝐦 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐬 𝐜𝐮 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟐𝟎% 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐮 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝟐𝟐𝟎 𝐥𝐚 𝟏𝟕𝟓 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢, continuăm reorganizarea și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

𝐑𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞𝐦 𝐜𝐮 𝟓𝟎% 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐞 din aparatul propriu al acestei instituții, devenind astfel una dintre cele mai suple structuri de conducere ale Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară.

Din cele 14 funcții existente la nivelul aparatului propriu al instituției, 7 vor dispărea, ca urmare a reorganizării.

În final, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐃𝐆𝐀𝐒𝐏𝐂 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚 𝐬𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐭̦𝐢𝐚𝐳𝐚̆ 𝐜𝐮 𝟕𝟓 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐢, dintre care 13 posturi sunt din aparatul propriu.

Ads

Fac precizarea că e doar o primă etapă de reorganizare a DGASPC Suceava și că 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚̆𝐦 𝐬̦𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫𝐥𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧.

La DGASPC Suceava, noua organigramă va aduce o structură mult mai clară.

Vom avea doi directori adjuncți, unul dedicat protecției copilului și unul care să gestioneze domeniul protecției și asistenței persoanelor adulte cu dizabilități și al vârstnicilor.

Funcția de director adjunct economic se desființează, atribuțiile fiind preluate de alte structuri și de directorul executiv al instituției.

Serviciul Achiziții Publice devine compartiment și trece la Financiar, Serviciul Administrativ se integrează la Buget și Investiții, iar Serviciul Juridic se comasează cu Resursele Umane și Registratura.

Alte două servicii existente, Evaluare Complexă pentru copii și adulți cu dizabilități și Serviciul rezidențial adulți și al comisiilor de specialitate, vor fi comasate într-o singură structură, care va fi în subordonarea directă a directorului executiv al DGASPC Suceava.

Ads

De asemenea, Serviciul Intervenție în Regim de Urgență și Serviciul pentru Protecția Copilului Aflat în Dificultate se desființează, iar atribuțiile lor se reorganizează în compartimente distincte.

În plus, vom desființa încă trei funcții de conducere, prin comasarea a șase centre de abilitare și reabilitare, respectiv de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități.

Centrul de la Zvoriștea se unește cu cel de la Mitocul Dragomirnei, cel de la Pojorâta cu cel de la Fundu Moldovei, iar la Siret, centrul „O Nouă Viață” se comasează cu centrul „Ama Deus”.

Reorganizarea nu înseamnă doar reducere de posturi, ci și întărirea serviciilor din teren, prin înființarea Compartimentului Echipa Mobilă Suceava, pentru a eficientiza intervenția în regim de urgență în domeniul asistentei sociale.

Cel mai important este că această schimbare aduce mai multă eficiență, mai puțină birocrație și servicii mai bune pentru copii, persoane cu dizabilități, vârstnici”, a scris Gheorghe Șoldan.

„Lupul” tânăr din PSD

Ads

Pe plan politic, Gheorghe Șoldan se impune tot mai mult ca unul dintre liderii tineri influenți ai PSD. În doar un an, a trecut de la statutul de parlamentar fără un rol major la poziția de lider regional cu impact semnificativ în partid. Surse politice afirmă că Sorin Grindeanu îl susține pentru funcția de prim-vicepreședinte național pentru a evita o candidatură a acestuia la șefia partidului.

În interiorul PSD, Șoldan este cunoscut ca unul dintre principalii contestatari ai lui Paul Stănescu și ca liderul unei grupări de tineri parlamentari, primari și șefi de Consilii Județene, considerată „puternică și foarte influentă”. Această rețea de sprijin îi oferă un capital politic important în competițiile interne ale partidului.

Ads