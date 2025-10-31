Un analist politic dezvăluie semnele „blaturilor” PSD-AUR: ”Vor un guvern cu un PNL mai mic și mai docil”

Analistul politic Cristian Hrițuc acuză Partidul Social Democrat de înțelegeri ascunse cu AUR și de o strategie politică duplicitară, menită să copieze discursul și direcția partidului condus de George Simion. Într-o analiză amplă, fostul consilier prezidențial arată că PSD încearcă să-și recâștige electoratul pierdut, dar printr-o strategie riscantă care, în final, ar putea duce la marginalizarea formațiunii. Potrivit lui Cristian Hrițuc, relația dintre PSD și AUR s-a concretizat printr-o serie de acțiuni politice comune și decizii suspecte.

„PSD a pierdut anul trecut lupta pentru președinție după un blat strategic cu AUR, pe care îl știe deja toată lumea. Scoaterea din cursă a Dianei Șoșoacă, pentru ca aceasta să nu mai rupă voturi de la Simion, precum și faptul că au existat câteva organizații locale PSD care și-au pus membrii să îl voteze pe liderul AUR, au adus partidul în situația de a nu avea un candidat în turul doi.

Acum se poate observa cu ușurință cum PSD face un nou blat cu AUR, pentru a-l aduce pe Marcel Ciolacu în postura de președinte al Consiliului Județean Buzău. Faptul că AUR i-a pus un contracandidat de paie lui Ciolacu — un om care nu are nicio legătură cu județul, un individ care locuiește în Covasna și care a fost ales deputat de Prahova — arată foarte clar că există o înțelegere politică subterană.

La București, AUR nu se grăbește să o susțină pe Anca Alexandrescu și nici nu dă semne că ar vrea să pună un candidat care să se lupte cu adevărat cu Daniel Băluță.

În acest moment, dacă vrei să faci o împărțire grosieră a electoratului, poți spune că PSD și AUR se luptă pe aceeași felie — au un electorat asemănător. De altfel, PSD a fost cel mai afectat de creșterea AUR, a pierdut cel mai mult. Pe partea cealaltă, există o luptă între USR și PNL pe o altă tipologie de electorat, cu mențiunea că PNL și-a schimbat un pic structura electoratului, mai ales în urbanul mic și în mediul rural.

Așadar, miza lui Băluță și a PSD este una singură: să existe o fragmentare cât mai mică pe acest tip de electorat — potențial votant Băluță — și o fragmentare cât mai mare pe celălalt spațiu electoral. Din acest calcul a apărut și atragerea lui Piedone de partea actualului primar al Sectorului 4”, a scris Cristian Hrițuc pe contul său de Substack.

Semnele „blaturilor” PSD–AUR

Cristian Hrițuc enumeră mai multe exemple care, în opinia sa, demonstrează existența unor alianțe tacite.

„În Parlament, PSD și AUR au votat cot la cot pentru a-l aduce pe Bolojan în plen, pentru ca acesta să dea explicații privind decizia SUA de a retrage 600 de militari din România. Cu alte cuvinte, PSD — parte a Coaliției de guvernare — se asociază cu opoziția într-un demers care are ca obiectiv aducerea la raport a premierului.

Acestea sunt fapte, iar pentru orice om care se pricepe la politică sunt dovezi ale unor înțelegeri între PSD și AUR. Dacă vrei să denumești aceste înțelegeri în mod jurnalistic, spui „blat”.

Dincolo de aceste lucruri punctuale, putem observa că, în ultimele luni, PSD a ales să meargă pe „rețeta” AUR. A ales să copieze discursul partidului lui Simion, în speranța că își va recupera electoratul.

Acest lucru vine și ca urmare a unei presiuni din partea primarilor PSD, care simt la firul ierbii că AUR crește și că votanții de altădată ai social-democraților se diminuează. Scorul din sondaje pune și el presiune pe Grindeanu și pe conducerea partidului.

PSD a ales să joace împotriva reformelor, să le obstrucționeze, ca să nu lase AUR să capitalizeze nemulțumirile create. Doar că PSD este în opoziție. Mai mult decât atât, țintele predilecte ale PSD-iștilor sunt Bolojan și USR. Aceleași teme introduse — „rezist”, „Soros” — reapar în discursul PSD.

Au anunțat că scot termenul „progresism” din statut, pentru că are valențe negative, și se duc spre o zonă mai apropiată de conservatorism.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Nu o să vedeți lideri PSD care să se bată cu AUR nici măcar atunci când Simion și echipa sa propagă teme celebre din „propaganda rusă”. Adversarul PSD nu este AUR, nu este „fake-ul” din războiul hibrid, nu este războiul cognitiv al Moscovei — adversarul este Bolojan.

În ultima vreme, PSD a ridicat nivelul de atac, l-a dus la un grad superior. Acum nu mai iese doar Câciu, iese și Grindeanu și atacă. Se simte o disperare la Sorin Grindeanu, care provine din faptul că nu reușește să treacă de scorul partidului. Nu reușește să decoleze, să fie cu adevărat un lider puternic pentru PSD. „Nordisul” este un balast prea mare, care îl trage în jos — la fel ca și parteneriatul pe care l-a avut cu Ciolacu.

Obiectivul PSD este clar: înlăturarea lui Bolojan, înlăturarea USR de la guvernare și realizarea unui guvern cu tabăra de opoziție din PNL. Vor un guvern cu un PNL mai mic și mai docil. Știu și ei că PNL fără Bolojan înseamnă un partid de 5% și cam atât, adică unul pe care l-ar putea presa oricând, o anexă a PSD-ului. Este un plan destul de greu de realizat, pentru că, în PNL, în opoziție, nu există o figură credibilă care să preia partidul.

Ce nu înțelege PSD este că Simion acceptă, pentru moment, acest blat. Liderul AUR este mai viclean decât Grindeanu. E într-o poziție win-win momentan: își permite să facă înțelegeri cu PSD pe sub masă și, mai mult decât atât, știe că, pe electoratul pe care se bate și PSD, AUR are prima șansă. PSD rămâne doar o copie palidă a AUR — nu poate poza nici în „suveranist”, nici în partidul anti-sistem, nici în „patrioții” de serviciu, atâta timp cât poartă bagajul celor 30 de ani de guvernare.

Chiar dacă PSD ar obține înlăturarea lui Bolojan, atât timp cât copiază strategia AUR nu va face altceva decât să rămână la un scor de 15%, cu probabilitatea foarte mare ca, în două cicluri electorale, să devină nerelevant.

Menținerea strategiei actuale a PSD poate duce la scăderea lui Bolojan, la scăderea PNL, dar nu va duce și la creșterea în sondaje a social-democraților. Iar lucrul cel mai îngrijorător este că va duce la creșterea curentului „antisistem” — un curent sătul de măsuri de austeritate, de faptul că mereu cetățenii sunt sacrificați, iar politicienii nu înțeleg nimic. Probabil atunci Simion va zâmbi și va pronunța un singur cuvânt: „Nordis”, a mai scris Cristian Hrițuc.

