„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:24
358 citiri
Social-democratul Mihai Fifor Foto: Facebook/Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu de toate”, un amestec de declarații contradictorii, fără o direcție clară. Social-democratul susține că „reforma Bolojan” nu există în realitate și că măsurile luate până acum creează mai degrabă haos decât rezultate concrete.

„Shaorma cu de toate… cam așa a arătat conferința de presă de astăzi a premierului Bolojan. De la cumulul pensiei cu salariul, la hidrocentrale, la colectarea de taxe și până la comasarea instituțiilor – un amalgam de declarații fără cap și fără coadă, care trădează mai degrabă improvizația și lipsa de viziune. Reforma? Pe nicăieri. Poate doar în imaginația premierului. La sfârșitul zilei însă, rămân cifrele. Iar cifrele arată limpede unde duce încăpățânarea de a impune decizii de dragul deciziilor și refuzul de a înțelege cum funcționează statul. Obsesia disponibilizării otova a 13.000 de angajați din administrație aduce o economie netă de doar 1,15 miliarde lei pe an – adică 0,06% din PIB. Rezultatul? Aproape nimic. Consecința: haos în administrație”, a scris pe Facebook Mihai Fifor.

„Așa-zisa reformă marca Bolojan”

Totodată, pesedistul a subliniat că, după 100 de zile de guvernare, deficitul bugetar rămâne uriaș, depășind 120 de miliarde de lei, în timp ce România se confruntă cu o inflație de două cifre care „macină veniturile oamenilor”.

„În același timp, după 100 de zile cu așa-zisa reformă marca Bolojan, deficitul bugetar rămâne la peste 120 de miliarde lei, la fel ca anul trecut, doar că acum România se confruntă și cu o inflație cu două cifre, care macină veniturile oamenilor. În plus, evaziunea fiscală este estimată la peste 160 de miliarde lei anual, sumă de peste 100 de ori mai mare decât economiile din concedieri. DA, reducerea cheltuielilor este o urgență! DA, reforma statului este o urgență! DA!!! Însă cea mai mare urgență o reprezintă stimularea economiei, combaterea evaziunii și oprirea hoției. De aceea este esențial să mergem în direcția corectă: impozitarea progresivă și aplicarea programului de stimulare economică prezentat de președintele Sorin Grindeanu. Acestea sunt măsuri care aduc echitate și dezvoltare, nu austeritate și blocaje. Pentru că obsesia de a concedia cât mai mulți oameni nu înseamnă reformă. Înseamnă haos. Înseamnă criză socială. Și, inevitabil, criză economică. România are nevoie de soluții reale, domnule Bolojan, nu de ce ați livrat azi românilor: o „shaorma cu de toate” care, în final, nu satură pe nimeni”, a mai transmis Mihai Fifor.

