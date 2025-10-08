Noi critici ale PSD la adresa premierului Bolojan: „O încăpățânare demnă de un kamikaze”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:11
503 citiri
Parlamentarul PSD Mihai Fifor FOTO Facebook Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, liderul liberal cu care social-democrații guvernează în coaliție. Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor afirmă că direcția în care premierul duce țara „cu o încăpățânare demnă de un kamikaze” nu este cea corectă, acuzând o lipsă totală de dialog și de respect față de partenerii de guvernare.

„Sunt întrebat tot mai des de ce îl „atac” mereu pe premierul Bolojan. Asta spune multe despre logica agresivității în care funcționează societatea românească în ultimii ani: dacă îndrăznești să critici, înseamnă că ataci; dacă ai o altă opinie pe care o și exprimi, înseamnă că ești dușman. Totul se reinterpretează în cheia conflictului permanent care macină România în ultimii ani”, a scris deputatul PSD.

Mihai Fifor acuză faptul că premierul nu a acceptat niciun amendament al PSD la pachetele de măsuri impuse prin asumarea răspunderii Guvernului și că Parlamentul a fost pus între paranteze prin această procedură repetată. „Ei bine, NU! NU îl atac pe premierul Bolojan. Dar, câtă vreme cred - și toate datele de până acum confirmă - că direcția în care duce țara, cu o încăpățânare demnă de un kamikaze, nu este cea bună, am datoria să o spun. Câtă vreme premierul, în orgoliul său nemăsurat, nu a acceptat și nu acceptă niciun amendament al PSD la niciun pachet de măsuri impus până acum; câtă vreme Parlamentul a fost pus între paranteze prin asumări succesive ale răspunderii; câtă vreme oamenii mă opresc pe stradă și mă întreabă de ce nu îi apărăm - da, voi vorbi”, a mai transmis deputatul PSD.

În ciuda criticilor, Mihai Fifor a ținut să precizeze că susține în continuare coaliția de guvernare și consideră că aceasta rămâne „singura soluție politică pentru menținerea României pe calea sa europeană”.

„Respect și susțin această coaliție. Și cred în continuare că nu există altă soluție politică pentru menținerea României pe calea sa europeană. Înțeleg și susțin nevoia urgentă de reformă a statului, de adaptare a administrației locale și centrale la realitățile economice, financiare și sociale. Susțin eforturile de reducere a deficitului bugetar, fără de care putem ajunge la un dezastru. Dar să ne înțelegem: nu cu orice preț. Nu cu barda. Pentru că eu, ca om de stânga, cred cu tărie că oamenii nu sunt cifre într-un tabel. Au nevoi, au credite, copii de dus la școală, pensii de care depinde supraviețuirea lor. Oamenii onești din această țară nu trebuie să plătească singuri prețul greșelilor adunate de guvernele de ieri și de azi. Da, e nevoie urgentă de reformă — dar reforma nu înseamnă doar taxe mai mari, investiții blocate, venituri tăiate și concedieri pe bandă rulantă. Reforma nu poate însemna umilirea veteranilor de război, a celor care au luptat în teatrele de operațiuni, a foștilor deținuți politici sau a celor deportați în Bărăgan. Nu poate însemna distrugerea strategiei naționale de încurajare a natalității, într-o țară îmbătrânită și depopulată, prin poveri puse pe mamele aflate în îngrijirea copilului. Astăzi, rezultatele acestei „reforme” se văd clar: – efecte insignifiante în reducerea deficitului, – efecte devastatoare în creșterea inflației, scăderea puterii de cumpărare și frânarea economiei. Totul cu uriaș potențial de a genera tensiuni sociale și, mai ales, cu pierderea tot mai accentuată a încrederii oamenilor în stat. Pentru că, până acum, „reforma” se reduce la austeritate și la orgolii nemăsurate. Orgolii care nu țin de foame, nu plătesc facturile și nu cumpără medicamente. Aștept cu real interes ca premierul să încrunte sprânceana și către marii evazioniști din această țară, către sinecurile bine plătite din companiile de stat, către cei care jefuiesc bugetul aproape instituționalizat. Atunci românii onești, care astăzi duc greul, vor crede că lupta pentru „redresare” e sinceră. Până atunci însă, aceiași români ne trag de mânecă și ne cer sprijin în fața unor măsuri care îi sufocă. Și eu, cât timp am mandatul lor, îmi voi face datoria: voi spune răspicat că măsurile premierului Bolojan trebuie să se îndrepte și către lupta cu hoții și ticăloșii din această țară și, mai ales, către programele de stimulare a economiei și ale mediului de afaceri. Până atunci, deficitul rămâne la fel de mare ca anul trecut, dar România e mai obosită, mai speriată și mai sărăcită. O țară care gâfâie, cu oameni care nu mai cred că ziua de mâine va fi mai bună. Iar asta, domnule prim-ministru, nu e reformă. E austeritate pe spinarea celor care muncesc cinstit”, a mai spus parlamentarul PSD.

