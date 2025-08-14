PSD critică actuala formă a proiectului de OUG care suspendă finanțări din PNRR. „Nu putem accepta ca investițiile avansate să depindă de o decizie arbitrară”

Social-democrații consideră că actuala formă a proiectului de Ordonanță de Urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie „revizuită”, în contextul în care vocea primarilor PSD, care sunt majoritari, trebuie ascultată. Aceștia spun că și-au propus să nu mai susțină nicio decizie majoră a Guvernului fără un consens politic în arcul guvernamental.

„PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

​Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.”, transmite, joi, 14 august, într-un comunicat.

Social-democrații spun că și-au exprimat clar decizia de a nu mai susține nicio decizie guvernamentală fără consens între partide.

​„PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului.

Ads

​Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată.”, mai arată comunicatul transmis.

​PSD anunță că va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de „o decizie arbitrară” a unui ministru. „Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate.”

Ads