PSD, într-o criză gravă de PR după scandalul Boloș-Ciolacu. Reacțiile „iritate” ale social-democraților, care trădează panica din interiorul partidului

Zilele acestea, coaliția de guvernare este zguduită de un nou scandal, de data aceasta nu între PSD și USR, ci între PSD și PNL, asta după ce fostul ministru al Finanțelor din partea liberalilor, Marcel Boloș, a declarat într-un interviu acordat Antena 1 că l-a avertizat de cel puțin șase ori pe fostul premier Marcel Ciolacu despre deficitul bugetar scăpat de sub control, iar fostul premier i-ar fi răspuns „că-l doare în organul genital de deficit”, în contextul în care aceste avertismente veneau în plină campanie electorală.

După ce Marcel Boloș a făcut publice aceste discuții cu fostul premier Marcel Ciolacu, mai mulți reprezentanți din PSD au contracarat afirmațiile, încercând să minimizeze costurile de imagine pentru partid, făcându-l „mincinos” pe Marcel Boloș. Fostul premier a declarat că el „nu vorbește urât” și că are multe defecte, dar nu și pe acesta.

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu (PSD) s-a lansat într-un atac la adresa lui Marcel Boloș, arătând că știa că e mincinos, dar nu se aștepta să fie și lipsit de caracter și i-a cerut să explice de ce a depășit, în doar o lună, deficitul propus tot de el. ”L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”, se întreabă Câciu.

Un alt reprezentant important din PSD, senatorul Daniel Zamfir, a declarat că „spovedania” publică a „părințelului” Marcel Boloș este „ridicolă” și l-a criticat pentru faptul că nu și-a dat demisia imediat după ce a constatat aceste nereguli.

Liderul interimar la PSD a dat și el vina pe Marcel Boloș pentru faptul că a propus un mecanism prin care se cheltuie banii din fondul de rezervă și nu se face rectificare bugetară.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță nu se poate pronunța cu privire la veridicitatea afirmațiilor lui Marcel Boloș, dar este de părere că atitudinea celor de la PSD cu privire la problema deficitului, la acel moment, era cea descrisă de fostul ministru al Finanțelor.

„Nu știm dacă ceea ce spune domnul Marcel Boloș este adevărat, dacă citează exact, dar, ca atitudine, avem toate motivele să credem că atitudinea este aceasta, de indiferență totală la adresa deficitului. Adică, un premier, mă refer la Marcel Ciolacu, care știa realitatea, știa cifrele, nu putea decât să dea dovadă de iresponsabilitate, aprobând în continuare aceste cheltuieli care au dus la un deficit de aproape 10%. Deci, ca atitudine, e foarte probabil să fi fost această atitudine, de indiferență totală, față de o problemă gravă a României, iresponsabilitate, totul cauzat de politici populiste, cu interes electoral, interesul alegerilor de anul trecut”, este de părere analistul.

Ion M. Ioniță precizează că pentru PSD, aceste acuzații sunt o problemă pentru că este arătat cu degetul pentru problemele economice pe care le are România astăzi, iar asta constituie o criză de imagine.

„Nu din solidaritate cu Marcel Ciolacu, ci pentru că e vorba despre partid. Partidul a fost la guvernare, a avut premierul până de curând, în timpul în care s-a generat acest deficit. Și atunci nu vor ca să fie asociați cu această problemă majoră și de aceea răspund iritat, ori de câte ori apar asemenea acuzații.”, este de părere Ioniță.

În ceea ce-l privește pe Marcel Boloș, analistul spune că nici el nu este vreun „sfânt”, iar dacă știa despre problemele pe care politicile guvernului le generează, ar fi trebuit să-și dea demisia.

„Trebuia să-și dea demisia, nu să vină acum să spună că avea demisia în buzunar și că nu știu ce măscări i-a spus fostul premier Ciolacu. În momentul în care a auzit chestia asta, ar fi trebuit să-și dea demisia dacă era mai responsabil. Nu să susțină că era pe punctul să-și dea demisia și nu și-a dat-o. Sunt responsabili, în egală măsură, toți cei care au fost la guvernare.

În același timp, subliniază Ion M. Ioniță, cu cât măsurile luate pentru a contracara deficitul sunt mai nepopulare, cu atât tensiunile din coaliție cresc.

„Pentru că partidele au tendința să se disocieze de măsuri nepopulare, iar în ADN-ul PSD este să ia măsuri populiste, nu să facă reforme care duc la restrângeri bugetare. De aici și reacțiile lor vizând aceste pachete.

Acesta concluzionează că pentru a „ieși bine” în percepția publică, PSD trebuie să „tragă tare” și să arate că este „de partea poporului” în această perioadă de austeritate.

„PSD trebuie să tragă tare acum ca să arate că e de partea poporului, pentru că altfel încasează toate nemulțumirile. Pentru că a fost partidul de guvernare principal în fosta coaliție. Acum, evident, având și un congres, vor încerca să arate că, sigur, cum ar veni, e un băiat rău în guvern, ăla e Boloș, și ei sunt băieții buni din guvern, care țin cu poporul și fac tot ce se poate ca să îndulcească pilula, să nu sufere oamenii, să nu se taie programele, cum ar fi Anghel Saligny, la care au reacționat cel mai dur.”, încheie jurnalistul.

Reacția agresivă a social-democraților după declarațiile lui Marcel Boloș este una justificată, în contextul în care partidul traversează una dintre cele mai grele perioade din punctul de vedere al popularității, plasându-se mult sub AUR în sondaje.

Totodată, tabăra Grindeanu, care a fost mult timp de partea lui Marcel Ciolacu, încearcă să minimizeze impactul afirmațiilor în contextul în care un congres pentru alegerea noii conduceri urmează să stabilească noul raport de forțe în partid.

