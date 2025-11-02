CTP condamnă atacurile PSD la premier, după anunțul retragerii trupelor SUA din România. "Mai bine o s*g la licuriciul mai mare"

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa Guvernului, acuzând lipsa de reacție în fața anunțului privind diminuarea trupelor americane din România.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a amendat duminică, 2 noiembrie, criticile venite din partea PSD într-un articol acid postat pe Facebook. El îi acuză pe social-democrați că știu să rezolve orice problemă doar "prin trafic de influență, nu prin relații instituționale, oficiale și profesioniste".

"Ce strigă PSD încă de pe vremea lui Ciolacu? Că diplomația română nu face destul pentru a fi pe felie cu Trump. Nu cu Statele Unite, nu cu Departamentul de Stat, nu cu Senatul sau Camera Reprezentanților, ci cu Donald Trump pe persoană fizică. Sau, măcar, cu cineva care are intrare la El. De fapt, dorința pesediștilor exprimă credința lor profundă în rezolvarea problemelor prin trafic de influență, nu prin relații instituționale, oficiale și profesioniste.

De aici, soluția Sprânceană – parcă așa îl chema –, salvamarul lucios care salva România deoarece s-ar fi tras de bretele cu Trump. De aici aulelile lui Știucă-Grindeanu că ar fi trebuit musai să „aranjăm” să fie retrase trupe americane din toată Europa de Est, dar nu din România. Că Oana Gheorghiu și Bolojan sunt de vină pentru o mișcare politico-militară americană de mult anunțată și mult peste capul României și întregii Europe".

Exact ca la comuniști

CTP reia în postarea sa și subiectul în care Oana Gheorghiu (noul vicepremier) l-a criticat pe Trump pentru modul cum s-a comportat când l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Jurnalistul susține că prin acuzațiile aduse de PSD acesteia, de fapt, sunt acuzați toți "cetățenii români, milioane, care au avut postări asemănătoare", deci niciunul dintre ei nu ar mai avea acum dreptul la numirea într-o funcție guvernamentală. "Exact ca la comuniști", atacă acid Popescu.

"Acuzând-o pe doamna Gheorghiu pentru postarea indignată, când era persoană privată, împotriva comportamentului mizerabil al lui Trump și Vance față de Zelenski, PSD îi acuză pe toți cetățenii români, milioane, care au avut postări asemănătoare. Niciunul dintre aceștia nu ar mai avea dreptul să fie numit într-o funcție guvernamentală, indiferent de merite. Exact ca la comuniști: cutare a fluierat în Biserică, taică-su a avut simigerie sau cazan de țuică, prin urmare nu are voie să dea examen la facultate".

Dar merge cu pilă la Trump?

Apoi, CTP le atrage atenția celor de la PSD că retragerea trupelor americane din România este criticată și de "un grup foarte puternic de senatori și reprezentanți republicani și democrați din Congresul SUA", deci nu Oana Gheorghiu sau premierul Ilie Bolojan sunt de vină pentru ceea ce se întâmplă.

"Acum, iacătă că un grup foarte puternic de senatori și reprezentanți republicani și democrați din Congresul SUA vor să înainteze o lege prin care să fie blocată retragerea de trupe americane din Europa ordonată de Pentagon.

Chestiunea neimportantă, „nu-i mare scofală”, a plecării celor 600 de militari SUA din România, cum a fost expediată de Trump, este calificată drept „o greșeală majoră față de un aliat solid și de încredere ca România”, o greșeală „în favoarea lui Putin și împotriva intereselor strategice ale Americii”.

Până și Asociația Veteranilor armatei americane se opune acestei manevre, avertizând că „subminează încrederea în articolul 5 NATO”. Carevasăzică, ce facem, unde ar trebui să avem o pilă, la Casa Albă, la Pentagon sau în Congres?

Dar merge cu pilă la Trump? Merge pe dracu – V. Orban, care s-a contorsionat cu tot burdihanul ca să fie plăcut Kingului, a obținut nincs, canci pe ungurește – trupe urmează să fie retrase și din Ungaria, iar interdicția Washingtonului privind importul de petrol și gaze din Rusia nu-l ocolește nicidecum pe „maifrendul” Orban. Ba Trump și-a mai și bătut joc de ungurosul Viktor, cu abureala Mă-ta Party de Pace de la Budapesta (de ce n-am luat noi țeapa asta de la Trump?, chirăia PSD)".

"De la cine a învățat să sugă PSD"

De fapt, despre ce vorbim? Toată filosofia politică actuală a PSD față de Washington și puterile europene este perfect sintetizată de… cine credeți? De chiar Traian Băsescu. Și sună așa: „Decât s-o sug la mai mulți licurici mai mici, mai bine o sug la licuriciul mai mare”.

