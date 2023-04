După ce Polonia, Ungaria și Slovacia au anunțat că vor interzice importul de cereale venite din Ucraina, o decizie similară a fost luată recent și de către Bulgaria, spre nemulțumirea oficialilor de la Bruxelles. În România tema a fost deja politizată atât de către PSD, cât și de AUR.

Cel mai recent vecin al României care a anunțat că vrea să interzică importul de cereale ucrainene este Bulgaria. Ministrul interimar al Agriculturii de la Sofia, Yavor Gechev, a subliniat duminica trecută că „interesele bulgare trebuie protejate”.

În paralel, Comisia Europeană a transmis într-un comunicat că acțiunile Ungariei și Poloniei sunt „inacceptabile” și a subliniat că politica comercială reprezintă o competență exclusivă a UE.

De unde a plecat totul

În februarie anul trecut, pentru a ajuta Ucraina ca urmare a războiului pornit de către Rusia, Uniunea Europeană a creat așa-numitele linii de Solidaritate pentru a facilita procesarea și controlul mărfurilor agricole ucrainene la granițe. Pe lângă asta, UE a suspendat taxele vamale şi celelalte măsuri de apărare comercială aplicate importurilor de cereale şi altor produse alimentare ucrainene, fără a li se impune respectarea standardelor europene de calitate.

Rezultatul s-a văzut imediat, iar potrivit unor rapoarte europene, importurile de porumb din Ucraina au crescut de la câteva mii de tone la câteva milioane de tone. Între ianuarie și noiembrie anul trecut, importul de grâu din Ucraina ”a fost de câteva sute sau chiar de câteva mii de ori mai mare decât în ​​2021 în unele țări din UE ”, arată documentul celor șase state.

Cu toate astea, tot mai mulți est-europeni au transmis oficialilor de la Bruxelles că obiectivul de plasare a produselor agricole ucrainene pe piața mondială a fost ratat, principala problemă fiind lipsa de profit. Cele șase state au cerut apoi sprijin pentru fermierii lor și condiția ca cerealele importate pe liniile de solidaritate să fie revândute de UE pe piața mondială, adică să nu rămână în Uniune. De cealaltă parte, Comisia Europeană a prelungit recent liberalizarea importurilor ucrainene până în iunie 2024.

Astfel, s-a ajuns la anunțurile venite din Polonia și Ungaria privind interzicerea importurilor de cereale ucrainene. Următoarea țară care a făcut acesta anunț a fost apoi Slovacia, motivând că a descoperit un transport de grâu ucrainean contaminat cu pesticide interzise în UE.

Critici pentru ministrul Agriculturii

Efectele cerealelor ucrainene s-a resimțit și în România, acolo unde, mii de fermieri au protestat în urmă cu o săptămână în toată țara inclusiv în fața reprezentanței Comisiei Europene din România. Fermierii s-au arătat nemulțumiți de situația generată, care a condus la „o concurență neloială gruntă” generată de fluxurile de cereale și produse agricole din țara vecină.

Mai mult decât atât, la începutul lunii martie Comisia Europeană a acordat un pachet de 56,3 milioane de euro pentru fermierii bulgari, polonezi și români, sumă din care țării noastre i-au revenit 10 milioane. O sumă infimă, în comparație cu pierderea de 200 de milioane de euro calculată de fermierii români. Ministrul Agriculturii din Polonia a ajuns apoi să demisioneze din cauza sumei revendicate de fermierii din țara sa, în timp ce în România, ministrul Petre Daea a pasat vina în altă parte.

În urma nemulțumirilor exprimate de mai multe state membre, Comisia Europeană va pregăti un al doilea pachet de despăgubiri pentru fermierii europeni afectați de importul de produse agricole din Ucraina. Fondurile vor fi de 75 de milioane de euro și vor fi anunțate la mijlocul lunii aprilie.

La nivel politic, opoziția de la București l-a acuzat pe ministrul Petre Daea că a gestionat prost criza legată de cerealele din Ucraina și a depus o moțiune simplă împotriva sa, care a fost dezbătută marți, 18 aprilie.

”În primul rând, a negociat foarte prost. Domnul Daea nu înțelege că România trebuie să acționeze în domeniul agriculturii în cadrul Politicii Agricole Comune de la nivelul UE și ținând cont de deciziile care se iau tot la nivelul UE privind politica vamală. În mod normal, ar fi trebuit să aibă o abordare preventivă, ar fi trebuit deja de mult timp să pregătească practic mijloacele de sprijin ale fermierilor, pentru a putea face față concurenței cerealelor din Ucraina. Prețul cerealelor din Ucraina e cu 60%-70% mai mic decât prețul la care își poate permite să vândă fermierul român, ca să iasă într-un profit minim. Pe lângă acest fapt, au crescut foarte mult cheltuielile pentru înființarea culturii, care au ajuns pe la 6.000-6.500 pe hectar. Or ministrul Daea nu numai că nu a pregătit din timp nici un fel de măsură de sprijin a fermierilor, dar în negocierile de la nivel european privind plățile compensatorii care sunt susținute de la nivelul bugetului UE pur și simplu a pus România într-o situație de discriminare, pentru că România este pe locul cinci la nivelul UE ca suprafață agricolă, avem nouă milioane de hectare, or noi am primit o despăgubire ridicolă de 10 milioane de euro”, a explicat liderul Forței Dreptei Ludovic Orban, într-un interviu pentru RFI.

Politizarea temei

Preşedintele AUR George Simion a solicitat la începutul săptămânii trecute Guvernului să interzică importul de cereale, lapte şi alte produse din Ucraina, menţionând că partidul depune un proiect privind sigilarea oricărui transport care vine din această ţară.

„Alianţa pentru Unirea Românilor face trei apeluri de urgenţă către Guvernul României. Primul este să interzică importul de cereale, lapte şi alte produse care ţin de agricultură pe teritoriul României din Ucraina. Pot tranzita, dar nu trebuie să aibă prioritate faţă de agricultorii şi transportatorii români, dar aceste importuri trebuie interzise. Ori că o face domnul ministru al Agriculturii, Petre Daea, ori că o face premierul Ciucă, ori că o facem noi prin legea pe care o depunem astăzi pentru a sigila orice transport care vine din Ucraina şi a-i pedepsi penal pe cei care intervin asupra sigiliului, lucru acesta trebuie făcut de urgenţă, pentru că, după cum am văzut, nu ne ajută nimeni să despagubim agricultorii", a afirmat Simion, la o conferinţă de presă la Parlament.

PSD a intervenit și el într-o notă similară, însă aceștia i-au cerut ministrului de Externe PNL Bogdan Aurescu să facă demersuri pentru suspendarea temporară a exporturilor de cereale pe piața din România, cu toate că tema nu ține neapărat de MAE.

Social-democrații au revenit câteva zile mai târziu asupra temei, într-o notă mai agresivă și au anunțat că vor solicita în următoarea întâlnire a coaliției de guvernare să suspende în regim de urgență importurile de produse agro-alimentare, luând exemplul statelor care au graniță comună cu Ucraina.

„O astfel de măsură este necesară pentru protejarea fermierilor români, în contextul în care compensările primite din partea Comisiei Europene nu pot acoperi valoarea totală a daunelor suferite de aceștia", explică PSD, într-un comunicat.

„PSD consideră că România trebuie să sprijine în continuare Ucraina prin facilitarea tranzitului de produse agro-alimentare din această țară, către alte state din Uniunea Europeană sau către rutele comerciale de la Marea Neagră”, mai subliniază sursa citată.

„Soluția nu este interzicerea”

Opoziția însă nu este de acord cu interzicerea importurilor de cereale ucrainene, și notează că soluția o reprezintă negocierile cu autoritățile europene.

„În nici un caz nu trebuie să interzicem tranzitul prin România, pentru că ar însemna că pur și simplu facem un joc care nu este înțeles de nimeni, dar în mod clar trebuie reglementate mai bine aceste aspecte, pentru că practic, noi suntem inundați acum de produse care nu au taxe vamale și evident că această chestiune generează foarte multă nemulțumire în rândul producătorilor români. Mai mult decât atât, este vitală o reuniune informală extraordinară a Consiliului de miniștri de Agricultură din UE pe acest subiect. Nu putem gestiona bilateral sau unilateral această chestiune, este o problemă europeană și ea trebuie tratată ca o problemă europeană”, a explicat europarlamentarul PMP Eugen Tomac.

În ce privește ministerul Agriculturii, Petre Daea a purtat miercuri, 18 aprilie, o discuție cu omologul ucrainean Mikola Solski, subiectul principal fiind impactul importurilor de cereale ucrainene şi măsurile care pot fi luate pentru gestionarea acestei crize. Discuția a avut loc în format online.