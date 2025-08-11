Decizia PSD dacă rămâne sau nu la guvernare - Momentul 0 în coaliție: Când va fi făcut anunțul

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Un anunț în privirea continuării PSD la guvernare ar putea să vină după încheierea ședinței.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Naţional.

"Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului", a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, faţă de normele constituţionale şi faţă de memoria istorică trebuie să prevaleze în viaţa politică.

"Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost şef de stat nu este o chestiune opţională, ci o responsabilitate instituţională. Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile", a spus Grindeanu.

Discuţiile în coaliţie au început după ce USR a propus în şedinţa de Guvern din 5 august să nu fie declarată o zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu.

"Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale Mineriadelor, USR a propus în şedinţa de Guvern să nu fie doliu naţional. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii", spunea, la acea dată, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Ulterior, PSD anunţa că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe la şedinţele coaliţiei de guvernare până când cei de la USR nu îşi vor revizui atitudinea.

"Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi vor fi judecaţi mâine, la rândul lor! PSD are respect faţă de instituţiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar şi în şedinţe oficiale de Guvern. De aceea, am decis, alături de colegii din conducerea PSD, să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea!", a afirmat Sorin Grindeanu, pe 6 august, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

