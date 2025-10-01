Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice

PSD și PNL, partidele considerate „tradiționale”, continuă declinul în opțiunile românilor. Sondajele de opinie o confirmă frecvent, în timp ce AUR se consolidează ca lider. Despre explicațiile situației de fapt și mai ales despre viitorul principalelor formațiuni de pe scena politică, Ziare.com a discutat cu Andrei Țăranu - politolog și cu Ștefan Popescu - analist de politică externă.

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, realizat de Avangarde, pe un eșantion de 1.300 de persoane, în perioada 9-18 septembrie 2025, AUR este lider în opțiunile românilor, cu 41%. Urmează PSD - 19%, PNL - 13%, USR - 12% și UDMR - 6%.

În PSD, interimatul este asigurat de către Sorin Grindeanu, apropiat al fostului președinte de partid și premier, Marcel Ciolacu - încă aspru contestat atât de opoziție, cât și de membri ai coaliției de guvernare. Mai multe tabere și direcții ideologice există în tabăra „social-democraților”. Grindeanu este acuzat nu doar de incapacitatea de a redresa partidul, ci și de rea-credință privind amânarea organizării Congresului, în vederea alegerii unei noi conduceri.

Noul PNL s-a cristalizat în jurul premierului Ilie Bolojan, ales lider al formațiunii. Însă fostul edil local este și el contestat de diverși lideri de opinie din PNL, în special pe fondul măsurilor de austeritate asumate, în calitate de prim-ministru.

Și totuși, în ce direcție se îndreaptă partidele istorice/tradiționale/clasice?

Politologul Andrei Țăranu: „PSD și PNL au dat senzația că vor sta la putere la nesfârșit”

Andrei Țăranu, politolog / FOTO: DC News, DC Anima

În opinia politologului Andrei Țăranu, finalul supremației partidelor „tradiționale”, respectiv istorice, este evident. Din 2028, PSD și PNL ar putea sta în afara arcului guvernamental, ori ar putea ajunge într-un executiv pe post de „balama”.

„PSD și PNL au scăzut pentru că au format un fel de cartel, din anul 2021. Au dat senzația că vor sta la putere la nesfârșit. Inclusiv în acest moment, discuția este ca domnul Bolojan să plece, iar în locul său să vină un PSD-ist. Ei gândesc o politică a partidelor mainstream care începe din 2021 și care, de fapt, se va termina în 2028, în două cicluri electorale”, a comentat analistul, pentru Ziare.com.

Există multiple explicații pentru declinul PSD și PNL.

„Și PSD, și PNL au performat foarte prost în perioada în care au fost la guvernare. Deși au avut niște realizări economice, la nivel discursiv au avut mari probleme. Să ne aducem aminte de Nicolae Ciucă. Viorica Dăncilă părea membru al Academiei Române, față de el. A fost o perioadă în care guvernul a comunicat foarte prost și economia a fost distribuită foarte ciudat - de exemplu, unde s-a dus acel deficit. Dar știm că s-a dus în dezvoltare, în autostrăzi, însă acei bani, la care sperau guvernanții că vor veni apoi de la Uniunea Europeană, nu au mai venit. Și creșterea pensiilor, tot pe PNRR trebuia să fie, dar nu s-au mai primit banii, pentru că nici reformele nu s-au mai făcut”, a transmis Țăranu.

Conflictele dintre PSD și PNL au fost „cireașa de pe tort”.

„Când dădeau impresia de stabilitate, PSD și PNL s-au luat la ceartă pentru alegerile prezidențiale și apoi, după această ceartă, au intrat pur și simplu cu capul în zid, după anularea alegerilor din 6 decembrie”, a amintit politologul.

Și pentru că „boacănele” din ultimii ani nu au fost de ajuns, măsurile de austeritate stabilite de Guvernul Bolojan au acutizat nemulțumirea cetățenilor față de PSD+PNL.

„Atunci când crește economia, când ai o perioadă înfloritoare, crești taxele. Le crești astfel încât să ai bani suficienți la buget, astfel încât atunci când economia începe să scârțâie, tai taxele. Dar la noi, taxele nu au crescut când economia a fost înfloritoare, ci am început să le creștem când economia scârțâie, fix al naibii de prost. Cine face acest lucru? PSD și PNL. PNL, care stă ascuns în spatele lui Bolojan și PSD, care încearcă să spună ceva, dar imediat intervine USR”, a comentat Țăranu.

Analistul politic se așteaptă ca membri din PSD și PNL să plece masiv către alte partide, noi.

„Vor fi partide noi cu oameni vechi. De exemplu, un nou PRO-România, al lui Ponta. Vor fi și alții care vor face partide cu oameni vechi, dar vor spune că vor fi partide noi. Nu-i văd să plece spre AUR sau USR. Dar mă aștept să apară partide cum au fost PRO România sau PMP. Există mulți lideri din PNL nemulțumiți de domnul Bolojan. Când se va apropia rotativa guvernamentală, vom vedea noi formațiuni.

Să sperăm că vor apărea partide liberale 'curate', pentru că PNL nu mai poate fi încadrat aici. Și de asemenea, un partid 'curat' de stânga. Așa cum a apărut AUR, să apară și unul de stânga în societatea românească”, a punctat analistul.

Provocare pentru PSD și PNL. Ștefan Popescu: „20% e o ștachetă foarte ridicată”

Ștefan Popescu, analist de politică externă / FOTO: captura video YouTube (Gândul)

Ștefan Popescu, analist de politică externă, consideră că PSD și PNL nu vor ajunge prea curând în situația de a se desființa, ori de a se lupta pentru pragul de 5% necesar în vederea accederii în Parlament.

„Un anumit scor îl vor avea, întotdeauna, fără îndoială. Sunt partide mari și nu cred că vor cunoaște soarta PNȚCD-ului. Mă rog, erodarea lor este evidentă. Este clar că 20% este o ștachetă foarte ridicată pentru oricare partid mare din România (n.r. - PSD, PNL), ceea ce face ca o eventuală formulă pentru guvernare să fie foarte greu de creat, dacă vrem să ne păstrăm în zona ‘mainstream’ și nu ‘anti-sistem’”, a declarat Popescu, pentru Ziare.com.

