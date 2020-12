A murit fostul deputat PSD Mihail Sireteanu. A fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie

Acesta a murit la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost facut de Organizatia Judeteana a PSD Prahova pe Facebook "Este foarte greu sa vorbim la trecut de oameni ca Mihail Sireteanu. Stim sigur ca o sa ne lipseasca umorul, spontaneitatea, empatia si implicarea sa! Suntem alaturi de familia greu incercata, careia ii dorim putere sa depaseasca asemenea momente! Dumnezeu sa te odihneasca in pace Sire!"Mihail Sireteanu a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie legate de Fabrica de Armament Mizil.Sireteanu era acuzat de complicitate la acte de comert incompatibile cu functia ori incheierea de tranzactii financiare utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.Mihail Sireteanu a incalcat Legea 161/2003, se arata in rechizitoriul DNA , prin faptul ca a cumulat calitatile de deputat, membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptie si pentru petitii cu cea de cenzor al uneia dintre firmele capusa, si anume Emco Cas. Totodata, Sireteanu Mihail era actionar la firma Euro Business, administrata de ginerele acestuia.CITESTE SI: Dan Andronic, condamnat in dosarul "Ferma Baneasa": "Este o mare nedreptate, sunt nevinovat"