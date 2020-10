Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul PSD prin care este acordat stimulent de risc personalului didactic si nedidactic

Astfel personalul nedidactic beneficiaza de un stimulent de 2.000 lei lunar, iar cel nedidactic de unul de 1.500 lei lunar."Incepand cu anul scolar/universitar 2020-2021, pe perioada starii de alerta/starii de urgenta instituite ca urmare a situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, precum si din unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in structura institutiilor de invatamant superior, beneficiaza de un stimulent de risc dupa cum urmeaza: a) in cuantum de 2.000 de lei lunar, pentru personalul didactic; b) in cuantum de 1.500 de lei lunar, pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic", conform proiectului de lege initiat de PSD si adoptat de catre deputati marti.Initiativa legislativa mai prevede ca "stimulentul de risc se acorda pe durata desfasurarii cursurilor aferente anului scolar/universitar pe perioada starii de alerta/starii de urgenta, proportional cu timpul in care persoanele isi desfasoara fizic activitatea in cadrul unitatilor de invatamant in prezenta anteprescolarilor / prescolarilor / elevilor / studentilor".Lista persoanelor care beneficiaza de stimulentul de risc acordat potrivit prezentei legi, se stabileste, lunar, prin decizie a conducatorului unitatii de invatamant."Conducatorul unitatii de invatamant este responsabil pentru intocmirea listei beneficiarilor stimulentului de risc si are obligatia comunicarii acesteia catre inspectoratul scolar", potrivit sursei citate.Stimulentul de risc acordat "nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca, reglementata la titlul V << Contributii sociale obligatorii >> din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare", mai arata un amendament al deputatului PSD Adrian Solomon Personalul din invatamantul preuniversitar si universitar particular acreditat/autorizat poate beneficia de stimulentul de risc in conditiile prezentei legi, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.1 alin.(2)."Stimulentul de risc se poate suporta si din finantarea asigurata de stat, potrivit legii, in baza costului standard per elev/prescolar/anteprescolar", mai indica un amendament al lui Adrian Solomon.A fost eliminata prevederea prin care in termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, Guvernul va emite normele de aplicare a actului normativ.Proiectul a fost initiat de social-democratii Marcel Ciolacu Paul Stanescu , Alfred Simonis, Robert Cazanciuc si Radu Preda.Senatul a adoptat, ca prim for sesizat, proiectul de lege pe 21 septembrie, initiativa legislativa a fost adoptata decizional marti de Camera Deputatilor. Prin urmare, legea merge la promulgare.